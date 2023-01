El revelador mensaje de Coti Sorokin sobre si le fue infiel a Cande Tinelli: "Quiero aclarar que..."

Cande Tinelli y Coti Sorokin decidieron ponerle punto final a su amor, luego de varios idas y vueltas. Según trascendidos, el motivo de la ruptura está relacionado con engaños y terceras en discordia. Ahora el músico se expresó en las redes sociales y le dedicó un contundente mensaje a la hija de Marcelo Tinelli.

Mientras Coti Sorokin se encuentra sumergido en un embrollo de rumores que lo vinculan con una joven azafata de 22 años, la influencer se mantiene fiel a su postura de permanecer soltera y no darle otra oportunidad al cantautor.

En medio de la polémica y las versiones generadas en torno a la separación, Coti Sorokin exteriorizó sus sentimientos, a través de sus Historias de Instagram, donde escribió contundentes palabras dedicadas a Cande Tinelli.

"Con nuestras distancias, nuestras cercanías, nuestros trenes de ida y vuelta y buenos y malos entendidos, con el impulso y la razón, con la razón del corazón, con todo eso y todo lo demás. Ser fascinante, te amo profundamente, lo sabés", manifestó el artista, junto a una imagen junto a la hija del conductor, dejando en claro que para él aún no está todo perdido.

En referencia al runrún que circula sobre su supuesta infidelidad, el cantante sostuvo: "Todo eso que dicen es burda mentira y los hacedores se van a cocinar en ese caldo ardiente que es el infierno de los mentirosos, eso también lo sabés. A partir de ahora, el silencio".

Por su parte, Cande se muestra cerrada a la posibilidad de volver a apostar al amor junto al intérprete. Con tajantes palabras, la influencer demostró que su relación no finalizó en buenos términos y que ya forma parte de su pasado.

“No quiero hablar más de este tema ni iluminar a esta persona…Pero quiero aclarar que no me separé por una infidelidad”, sostuvo la hija de Marcelo Tinelli, dándole fuerza al rumor del engaño.

En este sentido, la influencer puso en evidencia su lengua filosa y lanzó un lapidario comentario respecto a Coti. “Al menos no estaría enterada de eso (la infidelidad). Si saben algo, los leo. Ya de los hombres no me sorprende nada”, concluyó Candelaria.