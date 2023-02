El fuerte video de Juan Martino cerca de Flor Moyano en El hotel de los famosos

En esta nueva temporada, el Hotel de los famosos se convirtió en protagonista de un grave suceso. Durante el reality, Flor Moyano denunció haber sufrido abuso sexual con acceso carnal por parte de Juan Martino. Actualmente, el caso se encuentra en la Justicia.

Luego de conocerse la fuerte acusación, comenzaron las controversias, teniendo en cuenta que el Hotel de los famosos continúa al aire de El Trece. En las últimas ediciones, se mostraron imágenes donde Juan lanza comentarios desagradables hacia su compañera, causando gran indignación en la audiencia.

En una de las escenas que se dieron a conocer del Hotel de los famosos, se observa una incómoda situación entre Martino y Moyano. “Me aburri que no hay posibilidad de nada, si te agarro del brazo, también”, expresó el actor. A lo que Florencia remarcó: “Esas cosas son las que no me gustan que me hagas”.

Lejos de tomar conciencia de la inquietud que le causó a su compañera este comentario, el hermano de Majo Martino se mostró impoluto. Sin embargo, Florencia enfatizó: “No es que venís y me das un abrazo y me buscas de otra manera”.

“Tus mimitos son agarrarme el culo o ese tipo de cosas”, agregó la modelo, dejando en claro cuáles son las actitudes a las que no le gusta estar expuesta. Esta situación forma parte de la denuncia presentada ante la Justicia.

Insistiendo en su postura, el actor continuó: “Si yo no encuentro la diversión, estando con alguien, conviviendo, como nunca me pasó en mi vida. Y no estoy hablando de sexo, porque ya está, no me interesa”.

“Ahora si cuando yo te invito a jugar, vos me bajás la persiana, me cortas el rostro, proponeme vos de hacer algo. yo no te prometo no inicitarte, yo prometo aceptar el 'no' cuando me lo digas”, expresó Juan.

Por otra parte, la periodista Majo Martino opinó sobre la acusación que involucra a su hermano y sostuvo: “Que hablen los abogados, que ellos lo van a entender mucho mejor. Que hablen ellos y después nosotros. Mi hermano me dice: ‘Mari, ni te metas.Es todo muy injusto. No quiero decir nada más que eso, que hablen los abogados”.