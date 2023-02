La furia de Cinthia Fernández al ver los precios de un supermercado mayorista

La panelista Cinthia Fernández explotó por los precios de un supermercado mayorista al que fue y en donde terminó gastando más de 80 mil pesos en sus compras. Manifestó que, en su intento de “ganarle a la inflación”, se pone de mal humor por las condiciones del local comercial, que no cuenta con elementos de refrigeración para soportar las altas temperaturas del verano.

La mediática utilizó su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 5 millones de seguidores, para quejarse de la situación. A través de sus historias, comentó: “Con la peor de las ondas. Se me explota la cabeza, me suele pasar esto cuando voy al mayorista. Me pone del orto, ¿se entiende?”.

"Hay 80 grados de calor y no hay un solo ventilador, don mayorista ponga un ventilador, alguien se va a quedar seco... Levantás los cuatro bidones de 5 litros y la palmás. 48 grados de calor, loco. La levantan en pala, un ventilador, algo, si no les jode. De limpiar el lugar, ni hablemos", criticó Cinthia, muy enojada por las condiciones del comercio.

Quienes realizan sus compras en supermercados mayoristas normalmente deben emplear mucho esfuerzo físico y, en ese sentido, la mujer expresó: “Que cargo el palet, que lo vuelvo a descargar, que lo pongo en mostrador, que lo vuelvo a poner en el changuito, que no funciona nunca, nunca y pesa 80 mil kilos con los bidones, los papeles higiénicos, todo al por mayor”.

Luego, se refirió a los precios y a la difícil situación económica que atraviesan los argentinos, por la cual los ciudadanos se orientan a buscar ofertas y los mejores precios: “Para ganarle a la inflación y gastar un poco menos, aunque no entienden lo que gasté… Encima que te cagás de calor gasté 80 mil pesos, me pone del orto y cargás como una condenada", indicó, dando por cerrado el tema.

Días atrás, Cinthia Fernández confesó el extraño motivo por el cual su relación con Martín Baclini no podría volver a ser, pese a que mantienen la cordialidad e incluso la panelista admitió seguir enamorada de él en varias ocasiones. Tras cuatro años de separación, uno de sus seguidores de Instagram le consultó por la situación: “Si se aman tanto con Baclini, ¿por qué no están juntos? Son hermosos juntos”.

Al respecto, la bailarina decidió develar el misterio de su separación, algo que mantenía intrigadas a muchas personas debido a la buena vibra que siempre prevaleció entre ambos: "Es raro de explicar, él tiene un mambo con la libertad, madurar. Él quiere otra vida, aunque a veces ya no sé, me pierde un poco su personalidad porque tal vez te dice una cosa y al tiempo cambia rotundamente… El tatuaje, el perro, etcétera".

Pese a que el rosarino ya no es su pareja, Cinthia no dudó en tirarle flores al hombre, destacando que siempre se encuentra a disposición de las personas a las que aprecia: "Lo que sí sé es que es un tipo que si te ama, siempre va a estar pase lo que pase. Para todos. Pero si no te ama... Agarrate que puede ser tu peor enemigo".