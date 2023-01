Por qué Christian Sancho denunció a Cinthia Fernández

El actor Christian Sancho y la panelista Cinthia Fernández tuvieron un tenso cruce televisivo en Nosotros a la Mañana cuando ella le preguntó si estaba al día con la cuota alimentaria de su hijo. Cuando todo parecía que quedaba allí, como tantas veces, el conflicto siguió escalando.



A raíz del momento de tensión al aire, Christian Sancho le envió una carta documento a Cinthia Fernández, quien utilizó sus redes sociales para hacer su descargo, defenderse y, lejos de recular, redoblar la apuesta contra el actor.



Todo surgió durante un móvil que el actor le concedió al programa de El Trece. Allí, Cinthia Fernández apuntó directamente hacia un tema en el que ella siempre se manifiesta muy comprometida: las cuestiones familiares. “Tengo entendido que no estabas pasando alimentos hasta el mes de noviembre y la Justicia te puso un provisorio”, le dijo la mediática a Christian Sancho, que estaba en el móvil desde Mar del Plata.



Ante la consulta de la panelista, el actor prefirió no hablar sobre el tema. “No voy a hablar de mí, de mi hijo, ni de nadie. La Justicia falló a mi favor y cumplo con lo que establece el juzgado”, aclaró Sancho. “No voy a mencionar montos de plata porque hay muchas mujeres que están mirando que no reciben esa cifra”, agregó.



Luego, en su cuenta de Instagram, Cinthia Fernández hizo su descargo al respecto. “Yo quería preguntar sobre algo interesante que para mí es la cuota alimentaria, algo que sufro. Además, fue un tema público con sus exmujeres, pero el señor se ofendió”, comentó.



“Su exmujer me pasó un papelito en donde la Justicia le pone un provisorio, porque, según mi fuente, él no pagó los alimentos hasta noviembre. Cuando pasa eso, se juntan las dos partes y se fija un valor provisorio hasta que se determina la cuota alimentaria”, explicó Cinthia.

Christian Sancho y Cinthia Fernández.



“No se lo veía tan cocorito cuando le pregunté. Lo salvó el Pollo Álvarez, porque él no quiere que nuestros invitados se sientan incómodos”, añadió Cinthia, que luego ironizó con una recordada frase del expresidente Néstor Kirchner. “¿Qué te pasa, estás nervioso, Christian Sancho?”, lanzó contra el actor.



“Me manda una carta documento por preguntar. No sabía que, siendo panelista, no podía preguntar. Creo que tenga esa libertad en la televisión. Voy a tener que ir a estudiar, qué caga…”, cerró la panelista.