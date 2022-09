Christian Sancho recibió una grave denuncia de parte de su ex esposa

Vanesa Schual, la exesposa de Christian Sancho, volvió a denunciar al modelo. En esta oportunidad lo acusa de robarse los ahorros de toda su vida al momento de irse de la casa que compartían.

En este contexto, le mandó un mensaje a Estefi Berardi para contarle detalles de cómo continúa la situación familiar. "Lo legal ya te vas a enterar por los medios, y que su novia (Celeste Muriega) firme un contrato prenupcial, que sea más viva que él, y que evalúe tener hijos; ya tiene dos, y con los dos fue y es mal padre", comenzó expresando la ex de Sancho. Además, aseguró que "el día que se fue, se llevó mi dinero".

"Tal vez aún esté a tiempo de darse cuenta cómo es la vida con un narcisista y mentiroso''', leyó en otro mensaje Berardi durante la emisión de Mañanisima y contó que Schual aclaró que el modelo se fue de su casa el 5 de febrero y, de ahí en adelante, solo ve a su hijo dos o tres veces al mes.

"¿Por qué ella no quiere hablar?", le preguntó Pampito a su compañera."Porque tiene un bozal legal. Me dice que tiene una medida cautelar, que lamentablemente la limita, entonces no puede contarlo. Que el 21 tiene una audiencia por la demanda de compensación económica. En las dos mediaciones pasadas tampoco se presentó. Solo paga los servicios de la casa, que están a nombre de él, pero ella quiere arreglar una cuota alimentaria", le explicó Estefi.

CHRISTIAN SANCHO.

Tras las repercusiones por los dichos de su ex, el actor se comunicó con la revista Pronto y fue contundente en su respuesta contra la madre de Gael. "Yo cumplo con todo lo que hay que hacer con mi hijo, no hablo del tema porque yo a raíz de una nota que salió hace un tiempo maliciosa y capciosa decidí con mis abogados pedir una medida cautelar para cuidar a mi hijo. No estaba siendo cierto todo lo que se decía y esa medida falló a mi favor entonces como yo la pedí no voy a hablar del tema", comenzó diciendo Sancho.

"Yo voy a la Justicia directamente porque cuando las cosas se hacen bien se va y se habla en ese ámbito, yo no voy a un programa de espectáculos a arreglar cosas que no tienen que estar ahí. El que más respeto merece hoy es mi hijo. Yo no hablo de ex parejas y tampoco voy a faltarle el respeto a nadie cuando a mí sí me lo faltan", sostuvo.