Alfa atacó cara a cara a Romina y la hizo llorar en Gran Hermano

Ese bloque infranqueable que domaba la escena, que manejaba los hilos de la casa desde su posición de poder se rompió. Ya no existe más. Ha llegado el fin de una era en Gran Hermano, con la pelea encarnizada entre Alfa y Romina, con esa discusión que decretó la disolución de la amistad.

El más longevo del reality ejecutó una maniobra muy extraña, que ya había anticipado en las conversaciones privadas con Camila, en las que aseveró que la ex diputada finge y que posee un patrimonio de varias propiedades. Pero ahora fue por más y la increpó cara a cara.

El detonante fue un grito del exterior, bastante ininteligible, que Walter perjuró que escuchó con claridad y que supuestamente rezaba: “Alf, Romina se hace la bolu..”. Tras ese momento en el jardín, el más polémico de toda la casa se acercó a la pieza.

En el camino, la de Moreno le consultó: “¿Qué gritaron?”. Alfa estalló por el modo y le espetó: “¡Tomatelá! Me preguntás y me contestas así…”. Ya en el interior del dormitorio, la ex legisladora le manifestó: “Yo con vos no me hago la boluda”.

Así llegó la concepción más picante, la frase más hiriente de Walter, que le criticó a Romina directamente: “Para mí, con lo que vos te estás haciendo la boluda, y que te está jugando en contra, es con el tema de tus hijas. La posición de víctima, porque extrañas a las chicas y porque vos estás acá. Se ve eso cuando te ponés a llorar con las fotos de tus hijas”.

Eso generó la vulcanización de Uhrig, que se transformó y le gritó: “Te estás yendo al carajo. Yo a mis hijas no las utilizo. Si pongo las fotos de mis hijas es para que vean que las tengo siempre presente. Yo no soy ninguna actriz, ni ninguna mentirosa”.

Cuando el sexagenario intentó justificarse sobre sus dichos, Romina estalló, se levantó raudamente y de manera imperante le exigió: “Por favor, no me hablés más, Alfa”. Todo eso derivó en un ataque emocional de la ex diputada, que en una charla con sus compañeras lloró y sostuvo: “Yo creo que esto no tiene vuelta atrás. No lo quiero ver, no quiero saludarlo no quiero que me hable nada”.