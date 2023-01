La cantante Daniela contó la verdad de su romance con Alfa de Gran Hermano

La cantante Daniela pasó los últimos días en boca de muchos por declaraciones hechas en la casa de Gran Hermano. Luego de ser consultada por la relación amorosa que Alfa aseguró que existía entre ellos, la autora de "Endúlzame que soy café" contó la verdad.

Nadie puede ignorar que el más longevo de los jugadores del reality show de Telefé destaca como un gran relator, pero al parecer, no todo es tan fiel a la realidad como dice. El hombre había asegurado que fue novio de Daniela, pero ella lo negó categóricamente en el programa Estamos a Tiempo, de América. Incluso confesó que tuvo que bloquearlo.

Previamente, la artista había detallado que conoció a Alfa en un programa de radio al que había sido invitada, para promocionar una charla en la Universidad de Belgrano. Durante esa emisión, Walter la entrevistó. “De buena onda lo invité a la charla por cortesía, pero no pasó nada”, aseguró Daniela Pérez.

A partir de ese evento, al cual Alfa asistió de buena gana, empezaron los problemas: “Mandaba montones de mensajes, poco normal para una persona que no conocés. Yo diría que es bastante intenso el señor. Yo le decía ‘pará, pará de escribir tanto’, evidentemente no lo entendió y tuve que bloquearlo”, aseguró la cantante.

Luego aclaró que, en entrevistas anteriores no quiso revelar ese detalle porque no es su intención perjudicar al participante de Gran Hermano: “Yo no quise decir eso la vez anterior porque no lo quiero escrachar, ponerlo como un intenso, pero las cosas caen por su propio peso”.

Antes de finalizar, Daniela volvió a hacer hincapié en que los de Alfa dentro de la casa más famosa del mundo no son más que una historia, al menos los que cuenta sobre ella. “Nunca existió una relación, nunca fue ni de mi gusto ni nada por el estilo. Es más, una vez se lo tuve que decir: ‘mirá flaco, no me gustás’. Es horrible tener que exponerse cuando una persona no entiende”.

Cuando las historias sobre una relación entre Walter y Daniela iniciaron, la artista se mostró menos reaccionaria. Sin embargo, el enojo inició cuando los rumores del romance condujeron a preguntas sobre una supuesta infidelidad a su ex novio Javier Milei. “Se hace una bola de nieve y empiezan a decir que engañé a una persona que yo adoro, que es maravillosa en mi vida y que nunca tuvimos ningún problema, ya ahí pasa de castaño oscuro”, se quejó.

Daniela indicó que, aunque el político con intenciones presidenciales ni siquiera le prestó atención a los murmullos de los internautas sobre el tema, los comentarios le generaron grandes niveles de ira. “A mí lo que más me molestó es cuando en plataformas replican cosas que no son. En una salió que lo estoy demandando y no es verdad”, finalizó.