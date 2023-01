El ataque de Alfa a Romina en Gran Hermano por salvar a Ariel: “Eligieron mal…”

Inentendible. Raro al menos. Todavía no se comprende la determinación que ejecutaron Marcos y Romina en esa negociación por encontrar un acuerdo sobre a quién destinarle el salvataje de la placa de nominación, merced al beneficio que consiguieron por ganar la prueba de líder.

Claro que la decisión acarreaba cierta dificultad porque debían seleccionar entre Agustín, Daniela, La Tora y Ariel. Evidentemente la enorme mayoría de los televidentes no hubiese elegido jamás al último concursante en ingresar a la casa, que escasea de apoyo en el exterior.

No obstante, la amistad profunda del salteño por Agustín y de la ex diputada por Daniela sacaba de ecuación, de disputa a esos dos candidatos, por la lógica que ninguno de los dos dejaría que rescaten el amigo del otro. No obstante, todos los cañones apuntaban a Lucila.

Una vez comunicada la maniobra, Alfa estalló, era evidente y totalmente esperable que el más longevo del reality se calentara por la continuidad de su archi enemigo, esa persona a la que le prodiga insultos y discusiones acaloradas, a quien le espeta en la cara que no lo quiere ni ver.

Por eso se armó una fuerte discusión entre Walter y Romina en el jardín de la casa. La ex legisladora trató de defender lo indefendible: “Tenía miedo de que se fuera Daniela pero si quedaba con la Tora era probable que se quedaran las dos”.

Alfa no quiso ni pudo ocultar su enojo y con mucha vehemencia en su discurso, como es habitual en sus comportamientos, la confrontó: “No, no. Está Daniela afuera. Es el mismo juego que hicieron conmigo.... perdoname pero eligieron mal.”

Asimismo, Agustín también la criticó, aunque con otro tono: “Les faltó memoria chicas. Con Dani nos quedamos afuera”. Lo que le dio pie a Walter a sacar a colación otra declaración: “Es lo mismo que hizo Martina conmigo”.

La de Moreno trató de ahondar en sus razonamientos y le expresó a Agustín que no perdería ante Lucila: “Ustedes quedaron últimos en otras nominaciones, se lo dije a Marcos pero me dijo que todo puede cambiar. Vos te quedás Agustí”n.

Para cerrar, visiblemente encabronado, sacado, con fuego su mirada, con la ira desbordando por sus poros por el encono con Ariel, Alfa le gritó a Romina: “No, se va ella (señalando a Daniela)”.