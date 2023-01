Gran Hermano: así fue la inesperada y emotiva reconciliación entre Alfa y Ariel

La historia de rivalidad entre Alfa y Ariel en Gran Hermano terminó este lunes en la noche, luego de que el participante más añoso del reality les hiciera creer a sus compañeros que iba a abandonar la casa. El engaño fue propuesto por la producción del programa, y como premio Alfa podrá ver una película con los restantes integrantes del ciclo en el marco del festejo de su cumpleaños.

La broma que causó desconcierto y lágrimas entre algunos jugadores de Gran Hermano contó con la complicidad de Santiago del Moro, y tras aclarar que todo se trató de un desafío que debió superar Alfa para acceder a celebrar una fecha tan especial para él, el popular participante expresó emocionado: "El año pasado estuve solo y fue muy triste para mí. Más allá de todo esto que me están regalando... es esto, es este grupo que está acá. Cosas que creo que solo acá pude haber sentido y que me abrieron la cabeza".

Tras mencionar que con la prueba que le tocó cumplir no quiso lastimar a sus compañeros, Alfa incluyó a Ariel en las menciones de sus afectos, lo cual dio pie a que el recientemente ingresado concursante se quiebre en llanto para acto seguido ir a abrazar al polémico integrante que se ganó un lugar de preferencia en el gran público.

"Todos nos equivocamos y creo que siempre hay tiempo para dar marcha atrás y reparar los errores. Él cuando hoy dijo que se ponía adelante de la puerta para que no pueda salir, vi otra faceta", destacó Alfa sobre su consabido rival.

En tanto que Ariel cerró el conflicto remarcando: "Hoy le dije que la discusión que tuvimos fue en 1980. Después de eso no hubo drama de mi parte. Es un compañero y competidor que me encanta que esté en la casa por más de que haya tensión a la mañana, me gusta. Me divierte escucharlo por más de que a veces me fastidie y yo lo fastidie a él".

De esta manera, en Gran Hermano ahora sobrevuela un clima de armonía mientras se aproxima la recta final del reality que es líder en el rating.