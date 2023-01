Una famosa cantante denunciará Alfa de Gran Hermano por mentir que fueron novios

Le encanta, en realidad le fascina pavonearse, abrir las plumas de colores y que todos a su alrededor lo miren. Alfa busca ser el centro de atención y en esa pulsión ha manifestado infinidad de historias personales de dudosa veracidad en Gran Hermano.

Según sus narraciones, el más longevo de todos los participantes del programa de Telefe experimentó cientos de episodios emocionantes en su vida, todo marcha sobre rieles, el éxito lo abraza desde tiempos inmemoriales, hasta provocó que Presidencia de la Nación saliera a desmentirlo.

En ese cúmulo de relatos, Walter aseguró, hace poco, que mantuvo un romance furioso y pasional con Daniela, la famosa cantante. Una teoría que pasó de largo y que todos sus compañeros deglutieron sin refutar. No obstante, la artista se cansó y tomó cartas en el asunto.

En una entrevista con Mitre Live, Daniela aseveró que jamás transitó por ningún tipo de relación íntima con Alfa y además explicó que planea iniciarle acciones legales por manchar su honorabilidad en público, encima en el programa más visto de la televisión argentina.

Juan Etchegoyen fue directo y le preguntó: “¿Fuiste novia de Walter?”. Así llegó el testimonio de la cantante, que rápidamente bramó: “Salió a decir que fue pareja mía, mezcló fechas y voy a empezar a contarte cómo fue la historia: dijo que fue novio mío en 2019 pero yo ahí estuve con Javier Milei, ya arrancó mintiendo”.

En cuanto al mínimo contacto que hilvanó con el concursante más longevo de Gran Hermano, Daniela describió: “La realidad es que yo fui a un programa de radio y me encontré con él conduciendo”.

Por qué Daniela la cantante le iniciará acciones legales a Alfa de Gran Hermano

Y para ofrecer más detalles, la artista sumó: “Ahí fue que lo conocí, y ese día me preguntó si no me gustaría que en un evento que iba a hacer no me gustaría que haya marcas y le dije que sí, él me presentó dos marcas de carteras muy conocidas y una bodega y lo invité a la charla pero no pasó de ahí”. Y volvió a exclamar: “Lo habré visto dos veces, nunca salí con él”.

Hasta que la música no dudó en admitir públicamente que llevará el caso a los tribunales si Alfa no declina en su fascinación por la mentira. “No juzgo, nada uno hace lo que puede pero si te da bronca, está bueno aclararlo y nada más, si continúan las mentiras veremos si inicio acciones legales, te molestan que digan cosas que son mentiras”, aseveró.