Gran Hermano 2022: Maxi se refirió a las denuncias de fraude tras su eliminación

El domingo pasado, Maxi fue el nuevo eliminado de Gran Hermano 2022. En un giro inesperado, ya que las encuestas se inclinaban a su favor, el cordobés perdió con el 54.02% de los votos contra los 47.94% que recibió Ariel.

Tras la inesperada eliminación, las redes sociales se colmaron de mensajes acusando a la producción de fraude. Luego de las repercusiones que dejó su salida del reality, el participante se refirió a lo sucedido: "Yo sentía que me podía ir, que me podía tocar. Hice cosas que me pudieron haber perjudicado como por ejemplo decir que ya estaba agotado, y sentí que me podía llegar a tocar aunque tenía la esperanza también de quedarme ya que sentíamos en la casa que Ariel no tiene tanta fuerza afuera", comenzó expresando durante una entrevista con Primicias Ya.

"Igualmente la vida me va llevando por el camino de más felicidad y no quiero despertar de este sueño. Realmente necesitaba salir porque me sentía muy agotado, no sé cuánto más podía seguir y tampoco me veía en la final. Lo disfruté y todo genial, pero me sentía bastante solo para pelear por ciertas cosas para seguir. Ahora estoy disfrutando de estar afuera y me sorprendió el cariño de la gente, todos me dicen que querían que llegara a la final", agregó.

Finalmente, expresó contundente: "Yo creo que todo es genuino y que todo es como tiene que ser. La votación se dio pareja, pero la opinión de la gente en la calle me demuestra su cariño. Por ahí no está bueno que desconfíen de algo que no es así. A mí me dicen que no pueden creer que me haya ido porque se habían encariñado mucho conmigo y para mí está todo perfecto. Estoy muy feliz por el cariño de la gente".