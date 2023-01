Maxi confesó por qué se sentía acosado y perseguido por Alfa en Gran Hermano

Todavía resuena en el aire la sorpresa por la salida de Maxi de Gran Hermano, porque terminó eyectado de la competencia en manos de un participante sin fuerza, ni apoyo multitudinario, como Ariel. El cordobés analizó todo lo que vivió y explicó la fuerte enemistad que experimentó con Alfa.

Una vez fuera de la casa más famosa, ya repuesto del estupor, del golpe anímico, de la incredulidad de su eliminación, el morocho se presentó en el estudio de Telefe para charla con Santiago del Moro y todos los panelistas en el Debate.

El conductor del reality le fue al hueso con un factor álgido, una de las situaciones más complejas que transitó Maxi en toda la competencia: "Creo que desde que entró Ariel, todo el encono que Alfa tenía con vos lo direccionó a Ariel. Antes, el objetivo de Alfa era solamente vos...".

Así, el cordobés se animó a ahondar en todos los episodios picantes que protagonizó con el concursante más longevo de la casa, ese hombre que siempre realiza maniobras polémicas, que todo el mundo define como controversial, pero que continúa en carrera, llamativamente.

El novio de Juliana se lanzó a explicar todos los enfrentamientos con Walter: "En otro momento supo pasar que chocó conmigo, se la agarró conmigo”. Y aportó una definición muy fuerte, que pinta de cuerpo entero al patriarca de GH: “Sentí el acoso de Alfa por todo la casa”.

En cuanto a las variaciones en esa relación eléctrica, Maxi especificó: “Luego se desvió con Juan. Y, de repente, conmigo vino a pedirme disculpas de la nada. Y, en este caso, fue Ariel el que me sacó de encima eso que me estaba afectando, me estaba afectando de verdad".

Respecto a los gritos, a esas discusiones acaloradas, que alcanzaron incluso los lñímites de un deseo de tomarse a puños, el eliminado reconoció: “Hubo frases muy fuertes con Alfa. Llegamos a invitarnos a que lo busque afuera. Fue terrible todo lo que vivimos con Alfa”.

Y para cerrar, Maxi reveló el instante en que hizo un click: “Cuando entró Santi a la casa fue un momento clave para mi porque, de alguna manera, salís de la realidad y no caés en muchas cosas. Y cuando lo vi a Santi fue pisar la tierra un poco de donde estaba y me llené de energía como para seguir".