Gran Hermano: en una sorpresiva gala, Maxi abandonó la casa

Otra semana tensa terminó en la casa más famosa del mundo. Tras varios conflictos y polémicas que repercutieron en redes sociales, esta vez, la gala de eliminación concluyó con la salida de uno de los personajes que recientemente se ganó el cariño del público por haber "empezado a jugar". Maxi Guidici abandonó la casa con un 54.02% de los votos.

La placa de la semana quedó conformada exclusivamente por varones, lo que causó la alegría de las chicas que quedaron fuera de peligro. Marcos fue el líder de la semana y decidió salvar de la nominación a su mejor amigo dentro de la casa, Agustín, como era esperado por todos. Así, los fanáticos tuvieron que decidir entre Maxi, Nacho y Ariel.

En la gala, conducida por Santiago del Moro, estuvieron presentes los familiares, amigos y allegados de los tres nominados finales. Los cómputos parciales indicaron que el primer participante en salvarse de la eliminación fue Nacho, quien rápidamente fue a desarmar su valija. “Ay, Santi, gracias”, expresó el jugador que esta semana contó con la menor cantidad de votos de la gente, equivalente a un 15,2%.

De esa manera, el destino de Ariel y Maxi quedó en manos de los espectadores y la producción volvió a abrir las votaciones. Tras la salvación de Nacho, Santiago les consultó a ambos por sus sensaciones. El cordobés expresó: “Espero que la gente me dé ese empujón anímico que necesito, el premio que más me gustaría recibir es que la gente me quiere y me apoya por lo que fui y lo que soy”. En tanto, el nuevo de la casa dijo: “Agradezco de vuelta todo lo que pasa acá, por darme la oportunidad, por la buena onda y a la gente porque me apoyó ya dos veces”.

En un giro sorpresivo, ya que las encuestas se inclinaban por la permanencia de Maxi en la casa, el cordobés debió desfilar con su valija por el patio mientras sus compañeros lo aplaudían. Antes, el nuevo eliminado les dedicó unas palabras: "No hubiese sido lo mismo sin ustedes, hicieron más lindo el sueño". Santi del Moro reveló en ese momento que conteo de los votos fue parejo entre ambos jugadores: el resultado final indicó un 47.94% para Ariel y un 54.02% para Maxi, quien mañana se unirá al programa del lado de los panelistas.

En Twitter, la nueva eliminación fue tan sorpresiva como la de Alexis, ya que los usuarios apostaban por la salida de Ariel tras unas semanas difíciles para el jugador que ingresó en el repechaje y protagonizó una serie de situaciones que incomodaron a sus compañeros y al público durante la semana: se cambió dos veces en plena vista de los demás hermanitos, quedándose desnudo, aunque tapado por una toalla. Ahora, tras haber ganado su tercer mano a mano, Ariel renueva sus fuerzas dentro de la casa.