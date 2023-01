Gran Hermano: la broma de Alfa que arrasó con el rating de la tarde de este lunes

Alfa viene amenazando con abandonar Gran Hermano. El participante ya hizo público en varias oportunidades su intención de renunciar al reality de Telefe y en las últimas horas tomó una decisión que repercutió de lleno en el rating del ciclo conducido por Santiago del Moro.

Todo comenzó el domingo, cuando Alfa festejó sus 60 años. En el confesionario, el participante junto con Gran Hermano orquestaron una broma dirigida a todos los participantes: hacerles creer que finalmente abandonaría la casa.

Como en más de una oportunidad el participante había hecho pública su deseo, tenían que plantearlo de otro modo, sino no sería verosímil. Así fue como el mismísimo Gran Hermano le dijo que arme la valija y que camine por el pasillo hacia el portón.

Finalmente, antes de retirarse les diga a sus compañeros que todo fue una broma para poder festejar su cumpleaños. El participante accedió.

Como regalo por cumplir con el desafío, se le propuso a Alfa el hecho de poder ver una película con un compañero de la casa. Sin embargo Walter rechazó este beneficio.

Alfa remarcó que no se encontraba cómodo con la condición que le propuso la producción. "De ver la película, me gustaría compartirla con todos", explicó. "No podría elegir a uno solo. Desde ya te digo, prefiero no ver la película", sentenció.

Como era de esperarse, la broma despertó gran interés entre los seguidores del reality. Minutos antes de las 18 hs, el reality marcaba 12 puntos de rating.

A medidas que la broma se seguí desarrollando aumento a 13.1, siendo lo más visto de la televisión nacional en la tarde de este lunes.

Cabe recordar que solo se pudo ver como Alfa les anunciaba su decisión y armaba su valija. El desenlace del desafío se pondrá al aire esta noche durante una nueva emisión de Gran Hermano.