Laura Fidalgo le respondió con todo a Alfa de Gran Hermano sobre su supuesto romance

Otra vez el mundo de las fantasías de Alfa en Gran Hermano. Nuevamente quedó envuelto en sus anécdotas pomposas e irreales, como ya demostró en cientos de oportunidades, sobre todo en lo que refiere a inventar romances con mujeres famosas.

Ahora, la víctima de un relato ilusorio y falso fue Laura Fidalgo, dado que el más longevo de la casa más famosa de la televisión argentina perjuró delante de sus compañeros y de los millones de televidentes que experimentó una relación íntima con la excelsa bailarina.

Lejos de amilanarse, la artista salió a la arena pública a ofrecer su verdad y describir con todos los detalles los mínimos contactos que mantuvo con Walter, que se limitan al universo de Instagram y un par de mensajes privados, que la colmaron hasta ejecutar el bloqueo.

En una entrevista con LAM, Fidalgo explicó toda esta confusión: “No lo conozco, nunca lo vi en mi vida, nunca. Y se lo que pasó porque empecé a recibir mensajes por Instagram, me llamó mi tía y me dice ‘mira lo que están diciendo’. Yo le digo ‘¿quién es Alfa?’. Entonces fui a Instagram y una amiga mía, Nancy, me llama y me comenta de esta persona Alfa”.

Sobre la actitud del participante del reality, Laura fue tajante en aseverar: “No me gustó por los comentarios que dijo, uno muy fuera de lugar porque no lo conozco. Eso me parece de una bajeza total, porque un hombre maduro y adulto que dé a entender algo, me parece que no está bien. Ya se que es un juego, pero trabaja la inteligencia emocional y jugá con la verdad, no con la mentira”.

En cuanto al feedback escueto que experimentó con Alfa, la bailarina narró: “Estaba internada con mi papá que falleció hace cuatro meses, en ese momento la gente por Instagram me mandaba mensajes de fuerza y uno de ellos era Alfa. Ahora relacionando con todo esto, me mandó por Instagram me preguntaba como estaba mi papá, me mandaba audios y audios. Le contestaba amablemente, como a todos”.

Qué decían los mensajes de voz de Alfa a Laura Fidalgo

Incluso, Laura exhibió un par de esos mensajes de voz de Walter, en los que se lo escucha vociferar: “Hola mi amor, te mandé un mensaje que estabas haciendo en vivo. Besos, te quiero. ¿Qué haces Laura, cómo te va? Avisame si el lunes puedo pasar por el estudio y te veo ahí”.

Para concluir con su descargo, la famosa redondeó: “Me supera, me gana. Yo educada, como él veía que yo hacia los vivos acá en mi estudio. Nunca lo vi, no lo conocí. Me re chocó. Un hombre que es adulto. No es mi estilo. Dando a entender esto es de muy poco caballero”. Y para cerrar, Laura bramó: “Cada uno hace lo que quiere y como quiere manejarse en la vida”.