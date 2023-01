El comentario desagradable que Alfa le hizo a Camila de Gran Hermano y generó polémica

Gran Hermano es sin dudas el gran rey de la televisión argentina luego de dejar en claro que su regreso a las pantallas deja números de rating que son casi insuperables. El reality revivió el formato y se muestra como el gigante del momento, despertando interés en toda la audiencia con las constantes historias que se tejen dentro de la casa.

Uno de los temas más candentes de las últimas semanas de Gran Hermano tiene que ver con la relación entre Walter 'Alfa' Santiago y Camila Lattanzio. Sin dudas, un vínculo que fue levantando cierta polémica.

Si bien al principio se hablaba de una relación más de 'padre e hija', lo cierto es que el fuerte acercamiento entre ambos, el histeriqueo y los contactos físicos que tienen generaron algunas dudas, tanto dentro como fuera del show.

Pero una situación muy particular se dio durante las últimas horas dentro de la casa, luego de que Camila elija vestirse con una minifalda que su compañera Julieta Poggio le prestó. Lo que llamó la atención poderosamente es que Walter le hizo un reclamo a la joven por lo corta que le quedaba dicha prenda.

“Tenés el cu… entero al aire directamente. A mí no me gustan esas polleras, la verdad que no. Es mucha más linda una mujer que insinúa, que una que muestra. No es tu talle”, manifestó el polémico participante, el más veterano de la casa que en el transcurso de la última semana cumplió 61 años.

Por su parte, y quizá sin notar el sentido real con el cual su compañero le hizo dicho descargo, Camila se sinceró diciéndole: “Sí, no es mi talle, me la prestó Juli. Bueno Alfa, a mí me gusta, basta, es que no baja más”.

Alfa y Camila, una relación muy particular dentro de Gran Hermano.

Pero claro, la joven no se había dado cuenta de las intenciones que parecían tener los comentarios del hermanito, por lo que Alfa retrucó con vehemencia: “No escuchás nada, no te queda femenino. Tenés todo el cu... al aire y queda horrible”.