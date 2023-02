Alfa le soltó la mano a Romina en Gran Hermano y la tildó de manipuladora: "Se hacé la víctima y es..."

Lucían graníticos, como un bloque de poder que se movía al unísono e inquebrantable. No obstante, la relación de Alfa y Romina viró muchísimo en los últimos días en Gran Hermano y ahora terminó por explotar con las fuertes acusaciones del más longevo.

Embroncado, dolido en lo más profundo de su gigantesco ego, Walter no soportó caer en la placa de nominación el miércoles. No logró digerir que sus compañeros lo voten y sobre todo se horrorizó por lo que él considera una falta de atención al no ser saludado por dos compañeras.

Increíble, pero real. Todos han transitado por una nominación, no se trata de un hecho sobrenatural, todo lo contrario es la esencia del reality. Claro que hay más factores confusos en todo esto, el eje principal es que Camila se erigió en la líder y posee la potestad de salvar a un participante.

Atento a este controversial vínculo que construyó con la blonda, con actitudes rayanas al acoso, Alfa se sentó con Lattanzio para despotricar contra Romina, pero a un nivel de improperios inusitados, no para él que siempre suelta insultos, sino por el lazo amistoso que siempre mantuvo con la ex diputada.

En el jardín de la casa, Walter cargó la escopeta y disparó contra Romina: "Hacen causa común. Julieta y Daniela ni me saludaron. Se hace la víctima y usa mucho la gente. Ya me aburrió Romina. Hace política”. Y hasta imploró por su eliminación: “Está con la foto siempre. Andate, no estás en una cárcel”.

En la continuidad de su ofensa contra la ex legisladora, se ocupó de criticar su postura de extrañar a sus hijas y sostuvo: “No estamos trabajando; estamos en una quinta, a cuerpo de rey, pasándola bomba todo el día, riéndonos”.

Qué dijo Alfa sobre el patrimonio económico de Romina

Lejos de amenguar el tenor de sus recriminaciones, Walter se incrustó con un tema muy sensible, que es la supuesta necesidad económica de Romina para ayudar a sus niñas: "Eso de victimizarse…´Yo alquilo´… ¿¡Yo alquilo!?!. Sí, alquilás una casa en un country de 1500 dólares por mes”.

Y terminó por deschavar su patrimonio: “Tiene una casa en Pinamar en un barrio privado. Una casa en Salta, me dijo que tiene. Quiere ocultar todo, yo no me chupo el dedo". Para culminar, le quitó el don de amiga y aseguró: “Mis únicos amigos aca adentro van a ser Nacho y vos Camila. Lo tengo bien claro, son las únicas personas que quiero seguir conociendo. Romina no me interesa". Todo suena a un encantamiento para que Camila lo salve de la placa, ¿será así?