La feroz pelea de Alfa contra Ariel en Gran Hermano: "Dejame de romper las..."

Capítulo un millón de esta batalla. En un rincón del ring, Alfa, y en la vereda opuesta se encuentra Ariel. Los dos participantes de Gran Hermano protagonizaron otra encarnizada discusión acalorada, que alcanzó límites de muchos agravios y un tono muy amenazante.

Todo comenzó durante la mañana del domingo, en la que el parrillero retozaba en el sillón muy cómodamente y charlaba con Romina. En esa conversación se refirió a los primeros eliminados del reality, a los que le agradaría conocer una vez fuera de la casa.

Esa simple definición, esa expresión de deseo de Ariel fue suficiente para que Walter se metiera y lo increpara sin ton ni son, a puro grito, con una actitud muy fuerte. “¿A título de qué los querés conocer? ¿Para que te apoyen? ¿Para que te voten?”, bramó el más longevo de Gran Hermano.

Todo escaló y se convirtió en un intercambio feroz de opiniones. “Qué tiene que ver eso, ¿qué me van a votar? Les mandé saludos, les mando siempre”, expresó Ariel con simpleza. Lejos de amenguar, Alfa continuó con su pulsión de pelear, de desafiar, de construir un momento incómodo.

“Yo no me como ninguna, es tu papel. También estás acá adentro porque lograste vínculo con todos… no. Dijiste en las cámaras lo de Arilandia y esto es Gran Hermano. Son mensajes subliminales, yo no estoy loco. Lo escuché. Desde que entraste no cambiaste nada, Ariel. Entraste a jugar para aplastarme y que me echen, y a Romina también porque no te daban romero”, exclamó Walter.

Incrédulo de semejante acusación, el parrillero le contestó con una reflexión: “¿Todo el tiempo tenés que venir? Estaba tranquilo y charlando de cosas lindas con Romi”. Sacado, con un lenguaje corporal de pelea, Alfa continuó: “Sí, porque acá adentro aprendí hay que jugar y no callarse. A mí me conoce muchísima gente y sabe cómo soy”.

El último de los concursantes en ingresar desde el exterior trató de describir su posición: “¿Dónde querés que me vaya para que no me pelees, boludo? No tengo ganas de pelear, no pasa por ahí. Te molesta si saludo a los pibes, si no los saludo. Dejame tranquilo. Yo a vos no te juzgo por lo que decís. Estamos en Gran Hermano, loco. Dejame hablar tranquilo, dejame ser libre”. Hasta que soltó la frase más descriptiva: “Y dejame de romper las pelotas”.

Para concluir, el parrillero le comunicó que no late en su interior una aspiración de guerra: “Yo a vos no te jodo. Te trato de respetar, de charlar, de que nos vinculemos mejor. Quiero eso para nuestro futuro y que se decida cuando se decida. Voy a seguir actuando igual”.