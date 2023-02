Wali Iturriaga arrasa en La Feliz con La Jenny: “Esto no pasaba desde la época de Olmedo”

Lo que a Wali Iturriaga le pasa hoy en Mar del Plata con La Jenny. Claro que si! no ocurría desde hace años. “Carlos Rottemberg y otra gente del ambiente me cuentan que esto no pasaba desde la época de Olmedo. El teatro está explotado todas las noches, hasta la última fila del pullman. Se queda gente afuera, es una locura. Todavía no caigo y creo que voy a caer recién después de unos cuantos meses cuando me pueda sentar y ver un poquito de lejos lo que pasó”, reconoce el humorista e influencer correntino en diálogo con MDZ Online.

Hoy está nominado en dos ternas de los Premios Estrella de Mar (Revelación y Mejor Espectáculo de Humor), que se entregan el próximo lunes 6, y Mirtha Legrand ya lo presentó como “el hombre éxito del verano teatral”. Sin embargo, él no se la cree. “Entiendo que eso está pasando porque los números lo dicen: estamos primeros en espectadores y recaudación. Venimos hace cuatro semanas consecutivas ocupando ese lugar. Que lo diga ella es una emoción enorme y es hermoso. No me la creo, disfruto de ver que está la gente y de poder vivir este momento del teatro”, cuenta.

En las redes tiene más de 14 millones de seguidores (seis en TikTok, cinco en Facebook, dos en Instagram y uno en YouTube). Sus divertidos personajes hicieron crecer estos números y si bien el primero que creó fue Cachilo, su gran salto a la fama fue con La Jenny, una mujer rubia que no tiene pelos en la lengua y le pone los puntos a Juan Carlos, su marido que la considera tóxica.

Y son las aventuras (y desventuras) de esta pareja las que el público quiere ver en La Feliz. “La gente compró el conjunto, la historia y me viene siguiendo hace mucho tiempo. No solo lo que pasa con La Jenny y Juan Carlos, sino también compraron el combo familiar, lo que mostramos nosotros”, admite Iturriaga, quien cuenta con el apoyo de toda su familia para grabar los divertidos videos.

- ¿En qué cambió tu vida la exposición?

- Se me hace muy difícil salir a la calle. Soy muy entregado a la gente y no puedo decirle a nadie que no, bajar la cabeza o apurarme por una foto o un video. Si salgo sé que tengo que dedicarme prácticamente todo el día a la foto, a los saludos… y eso es una de las cosas más complicadas o que más cambiaron con la exposición. Y cada vez es peor. El año pasado cuando caminábamos por la costa ya era muy difícil, este año es prácticamente imposible. Es muy hermoso, pero a la vez, por momentos, se vuelve difícil.



- ¿Qué te dice la gente en la calle?

- Lo más lindo y gratificante es que se entregan desde un lado sentimental. Me cuentan su historia de vida, cómo les pudo haber “modificado” algo de algún momento malo. Me agradecen mucho por la compañía en la época de pandemia y cuarentena, lo importante que fue para ellos reírse. Esto lo venía sintiendo desde hace un par de años pero hoy lo siento demasiado por la calle. Se acerca gente muy mayor, que estuvo sola, o gente con algún problema de salud. Me abrazan, lloran y me cuentan de las pérdidas que tuvieron. Y además, lo que les genera poder reírse un ratito. ¡Lo importante que es! Toda la vida estuve dedicado a la salud, al cambio físico y hoy, casi sin darme cuenta, genero lo mismo: mejorar la salud con la risa.

- ¿Esto era lo que buscabas cuando arrancaste con los videos?

- No, no. Fue por un lado distinto. Venía hacía 25 años trabajando sin parar en el rubro del fitness y todo empezó como algo solidario. Siempre quise hacer algo grande solidario. Soy de Corrientes y ahí tenía mi gimnasio, era medianamente conocido y tenía esa posibilidad de hacer algo. Trabajaba en los barrios y demás. Se me ocurrió hacer un personaje que era Cachilo, una especie de caricatura de un villero correntino y eso me dio la entrada al mundo del humor. Con él entraba a los barrios, jugaba con la gente, juntaba medicamentos, abrimos merenderos y así arrancó todo. Ya venía estudiando teatro y tenía mucho escenario porque tocaba con bandas de rock. Todo se fue dando, se fueron alineando los planetas.

- ¿Y por qué llevaste a Cachilo a las redes?

- En redes trabajaba mucho por los negocios. Estaba muy pendiente de cómo mejorar, de todo lo nuevo que salía. Con Cachilo, la única forma que tenía de pedir algún tipo de ayuda era por las redes. Hacía videos pidiendo medicamentos o tal ayuda para algún niño del interior de Chaco, por ejemplo. Así se dieron cosas loquísimas. Mi gimnasio se volvió una especie de depósito de medicamentos. Mi familia me quería matar, nadie entendía nada. En las redes tiraba el pedido de ayuda, algún chiste, monólogo y se fue dando.

- ¿Cómo seguís con las campañas solidarias?

- A medida que fue creciendo la exposición se fue haciendo más difícil, porque se podía prestar a confusión. Me llegaban muchas cosas y había mucho trucho o falso. La gente sabía que si me lo mandaba a mi yo lo publicaba y me mandaban de todo. Así es que empecé a tener más cuidado, a mirar más lo que subo y a hacerlo más tranquilo, con un equipo de ayuda más grande. Lo seguimos haciendo pero, por las dudas, más silencioso.

- ¿Cómo hacés hoy para captar continuamente la atención de los usuarios con tanta oferta y variedad de contenido que hay en las redes?

- Desde que arranqué cada vez se fue haciendo más difícil. El humor explotó con la llegada de TikTok. Mucha gente se puso a hacer cosas parecidas, a hablar sobre los mismos temas y es complicado. Siempre explico, y más a los chicos que me preguntan, que yo tengo varios pilares. Para mi el más importante es hacer los monólogos, que son muy espontáneos, improvisados. Uso palabras inventadas que van quedando en la gente. Hoy digo cachicaliente y todos conocen que viene del personaje. Improviso mucho al grabar, me gusta poner la cámara y contar una historia desde los personajes. Eso me hace ser un poco diferente al videito armado de Instagram o TikTok que lo puede hacer cualquiera. No digo que sea fácil, pero es más de lo mismo. También los hago porque sé que están pegando los videos cortitos, dinámicos. Y como me gusta escribir, hago posteos escritos donde la gente vuela un poquito con ese personaje y se imaginan que habla La Jenny o Juan Carlos. Intento todo el tiempo tratar de agarrar cualquier situación. Por ejemplo, el otro día Shakira sacó un tema con Bizarrap y a los dos segundos tenía un video armado. Busco ser rápido con eso. Miro memes, noticias y eso me da material para todos los días crear un video.

- Me decías que en el teatro van primeros en números, ¿qué tan competitivo sos?

- Mucho, es lo que más me despierta motivación. Lo vivo todo el tiempo como un partido de fútbol y está todo bien con el rival, pero necesito ganar para motivarme. Me aburro fácilmente de lo que hago por falta de motivación. Hice demasiadas cosas en mi vida. Estuve mucho tiempo girando porque yo tocaba con bandas punk, toqué con quien te imagines, desde Attaque 77 hasta Dos minutos, y siempre me desmotivaba cuando llegaba a un techo. Por eso para mí la competencia, o saber que hay alguien a quien puedo superar o ganar un premio, me hace crecer e ir más rápido de lo que creo.

- Podría decirse que ahora habrías llegado a un techo llenando todos los días uno de los teatros más grandes de Mar del Plata, ¿qué viene después?

- Estamos armando el Luna Park para mediados de año y eso es lo que está en mi mente todo el tiempo. También una gira internacional en la que vamos a hacer parte de Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay y algo de Europa. Estoy muy enfocado en todo eso. Hoy mis competidores mentales son Mario Aguilar de México o Marko de Venezuela, que la están pegando en giras internacionales. Voy por eso.

