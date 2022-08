La salida de Mirtha Legrand al teatro: qué vio y con quién fue

En días, Mirtha Legrand regresará a la pantalla de eltrece con sus emblemáticas "mesazas". Pero antes de su gran vuelta a la TV, la diva de los almuerzos decidió ir al teatro. ¿Qué vio y con quién? Junto a su hija Marcela Tinayre, y dos de sus bisnietos, Ámbar de Benedictis y Alí Valenzuela, ambos hijos de Juana Viale, y un grupo de amigos se hizo presente en el Teatro Maipo para ver el musical del que todos hablan: Come from away.

Come from away en el Teatro Maipo

La obra, dirigida por Carla Calabrese, cuenta con un gran y talentoso elenco y en las recientes nominaciones de los Premios Hugo (galardones en honor al maestro Hugo Midón, prestigioso director y creador en el género musical) se lo destacó en 23 categorías.

Narra la historia real de más de siete mil personas de todas partes del mundo que, a raíz del atentado a las Torres Gemelas en 2001, aterrizaron inesperadamente en la isla de Gander, New Foundland (Terranova) en Canadá y de la gente de este pequeño pueblo canadiense que les dio la bienvenida desde la solidaridad más pura.

Come from away recibió 23 nominaciones en los Premios Hugo de este año

Mientras el mundo era testigo de una de las peores atrocidades de la historia, los pasajeros que quedaron varados durante días en este pueblo recuperaron su fe en la humanidad gracias a la empatía, dedicación y calidez con la cual los habitantes de este pueblo los recibieron y reconfortaron. Es una obra conmovedora que nos permite imaginar un mundo sin fronteras y celebrar lo mejor del espíritu humano.

Al finalizar la función, Mirtha expresó: "Chicos, nos han dado una noche de teatro magnífica. Cantan, bailan, actúan, son maravillosos. Este es un espectáculo altamente recomendable, como digo yo". Y, entre risas, agregó: "Pero el que quiera viajar en avión mañana...".

Continuó: "Muchísimas gracias por el recibimiento y por las flores. Les quiero decir que este palco lleva mi nombre, tiene una placa con mi nombre. Así que el que viene y toma este palco, viene gratis, es invitado mío. Muchísimas gracias. Gran teatro argentino".