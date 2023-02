Quién es la exnovia de Nicolás Cabré que se suma a El hotel de los Famosos 2

En los últimos días se conoció un nuevo ingreso a El Hotel de los Famosos 2, a raíz de una grave lesión de una participante en uno de los tantos desafíos que se llevan a cabo en el reality de El Trece.



Se trata de la bailarina Yasmín Corti, que mantuvo un romance con Nicolás Cabré. Sus compañeros de El Hotel de los Famosos quedaron realmente sorprendidos con su ingreso, que se dio por la lesión de Érica García.



“No puedo creer que estoy acá. ¿Esto es real?”, expresó Yasmín Corti apenas ingresó al programa que conducen Pampita y el Chino Leunis en el pantalla de El Trece. La bailarina lejos estuvo de pasar inadvertida por sus compañeros.

Yasmín Corti ingresó a El Hotel de los Famosos.

En el video de presentación, Yasmín contó que es bailarina y cantante. Su ingreso generó diversas repercusiones. Por su parte, Delfina Gerez Bosco no se mostró muy contenta. “¡Me traen una morocha y alta, muy simpática y agradable, me da bronca!”, expresó.



“Soy su nueva compañera. Soy la nueva participante. Mi nombre es Yasmín. Me encanta la idea de estar como huésped. Las camas, las almohadas, las instalaciones, la pileta. ¡Dios mío!”, agregó Yasmín Corti.



En cuanto a su historia con Nicolás Cabré, se conocieron en la comedia teatral Sugar, donde nació un romance fugaz que se cortó justo antes de que el actor iniciara su noviazgo con Laurita Fernández.

Yasmín Corti, ex novia de Nicolás Cabré.

“No teníamos el título de novios, peor tampoco fui la amante ni un ‘touch and go’. Yo me sentía querida y lo quería a él. Prefería cuidar lo nuestro y por eso no se lo conté ni a mis compañeros de la obra”, comentó aquel momento Yasmín en diálogo con la revista Pronto sobre su historia con Cabré.



“Los meses que estuvimos juntos fueron muy lindos. Siempre decíamos que buscábamos un vínculo sincero y por eso nos contábamos todo. Nos decíamos ‘te quiero’. Yo estaba ilusionada y esperaba que, cuando dejáramos de trabajar juntos, pudiéramos tener algo más. Pero porque él me lo hacía sentir. No es que sea una loca. Quizás pequé de ingenua y no me arrepiento porque era fiel a lo que sentía”, explicó.