Los escalofriantes detalles que aportó la participante de El Hotel de los Famosos que denunció que la abusaron en el programa

Durante la jornada del jueves, en varios programas de espectáculos y actualidad se abordó el tema de la escalofriante denuncia de una participante de la nueva temporada de El Hotel de los Famosos (El Trece), quien aseguró que fue abusada en reiteradas ocasiones durante la grabación del reality.

La influencer Flor Moyano fue quien inició acciones en la Justicia contra Juani Martino, y en LAM (América), Ángel de Brito leyó los pasajes más estremecedores de la acusación de la joven que fue parte de El Hotel de los Famosos.

“Juan al principio me escuchaba, me aconsejaba. Y pasó de aconsejarme en apariencia y sin interés, a imponerme qué decir y qué hacer. Esto se dio cuando él comenzó a cansarse de mí, de que yo compartía tiempo con él, pero yo no quería tener relaciones sexuales”, aseguró Moyano en uno de los pasajes de la denuncia contra Martino.

Luego, la participante de El Hotel de los Famosos remarcó: “Cuando le dije que no quería tener relaciones sexuales, sustituyó los intentos de conquista por conductas violentas, tendientes a manipularme y hostigarme en la convivencia. Aunque en principio lo hacía de manera solapada, no lo hizo adelante de todos y tampoco era una actitud constante”.

Juani Martino y Flor Moyano, protagonistas de una polémica en El Hotel de los Famosos que llegó a la Justicia.

Sobre el accionar que la joven denuncia, en el texto que consta en la Justicia ella siguió: “El denunciado en una ocasión pasó cerca de mí y me manoseó la cola.. Este fue el acto que comenzó a doblegar mi voluntad y a ponerme psicológicamente contra las cuerdas”.

Un poco más adelante en la denuncia, la integrante de El Hotel de los Famosos aseguró: "El día en el que ingresé al baño a lavarme los dientes, el denunciado de manera intempestiva, se metió detrás de mi vulnerando mi intimidad para besarme, tocarme y demás. En dichas ocasiones se quitaba el micrófono para que no se escuche. Y constantemente intentaba bajarme la ropa, lo que me ponía en un lugar de vulnerabilidad e indefensión total. Una vez que sucedían estos hechos, él seguía como si nada maltratándome, insultándome, humillándome y nada pasaba”.

En otro pasaje todavía más comprometedor de la acusasión de Flor Moyano contra Juani Martino, la influencer remarcó: “Una noche me llevó al campo, lejos de las cámaras, manifestándome que quería tener relaciones sexuales, a lo que me negué. En otra ocasión cuando me bañaba, también se metió al baño para intentar tener relaciones, situación que logré repeler. Estas situaciones eran constantes y ocurrían delante de los otros participantes. Él pretendía tener un cierto código sexual conmigo. Por ejemplo, me decía que cuando se mordía la boca y me miraba de arriba a abajo, significaba que quería tener sexo".

A su vez, en uno de los tramos más álgidos de la declaración de la denunciante, la joven aseveró con respecto a su compañero en El Hotel de los Famosos: “En otra oportunidad, se metió en el baño y comenzó a tocarme. Me realizó sexo oral y me penetró con su miembro, sin mi consentimiento y sin protección, de forma agresiva e intempestiva. Esta situación me derrumbó espiritualmente y psicológicamente. Me sentí peor que nunca, totalmente ultrajada, indefensa y denostada”.

En tanto que sobre otro episodio que Flor Moyano asegura que protagonizó una noche con Juani Martino, la influencer subrayó: "No quería decir nada porque estaban los demás compañeros en el cuarto y no quería que vean que entre nosotros estaba pasando eso. Yo solo deseaba que se termine y que se vaya. No tenía forma de salir. A los minutos, entró Nicolás el productor de la noche, y tiró una caja de preservativos”.

Finalmente, la participante de El Hotel de los Famosos explicó: “Una productora de la mañana, Florencia, me vio angustiada ante el episodio. Fuera de cámara le comento lo sucedió, ella actúa al instante, me dice que iba a comunicar lo sucedido a producción. Yo busco a Flor Ventura y le cuento lo que pasó la noche del jueves. Hasta que me llama la producción y me aislaron para hablar con la psicóloga. Ella me dijo que a él lo iban a echar del juego, que todo iba a estar bien. Yo estaba completamente bloqueada. Al rato viene Pablo, el director de la productora, para decirme que ya lo habían echado del programa al participante y que cuente con ellos para lo que necesitara”.