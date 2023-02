La incómoda reacción de Sofía "Jujuy" Jiménez cuando le preguntaron por Juan Martín del Potro

Durante un móvil con LAM (América), Sofía "Jujuy" Jiménez habló sobre varios temas, incluyendo la campaña de concientización que protagonizó hace unos días sobre los ciclos menstruales de la mujer. Además, la modelo habló del gran momento sentimental que está viviendo, y atravesó un incómodo momento cuando le preguntaron por Juan Martín del Potro.

“Tu ex Del Potro, fue incinerado el otro día por su última novia que dijo muchas infidelidades, una Sofía, una Laura... metió muchos nombres en la bolsa, ¿vos alguna vez volviste con él?, ¿está hablando de vos o será otra Sofía?”, preguntó el conductor Ángel de Brito. A lo que que Sofía "Jujuy" Jiménez respondió: “Lo vi porque estaba mi nombre, pero convengamos que hay muchísimas Sofias, no tiene por qué estar hablando de mí”

Intentando salir del paso, "Jujuy" señaló que su historia con Juan Martín del Potro es "tema muy del pasado", a la vez que aseguró que no hubo una segunda vuelta con el extenista. En tanto que cuando las panelistas de LAM insistieron, Jiménez respondió categórica: “Disfruto tanto de mi presente que me parece una perdida de tiempo hablar de mi pasado. No sé cuál será su estado hoy, no hablo con él hace un montón, siempre le voy a desear lo mejor”.

Juan Martín del Potro y "Jujuy" Jiménez en los tiempos en que eran pareja. Foto: Instagram.

Sin embargo, el tema siguió y cuando Ángel de Brito deslizó: “No dejó muy buenos recuerdos entre sus novias, por lo que huelo”, Sofía "Jujuy" Jiménez amagó con levantarse del móvil. “Bueno, si vamos a hablar de este me levanto y me voy loco. ¿Qué es esto? Me levanto y me voy, chau. Abandono el móvil”, entatizó mientras hizo el ademán de quitarse el auricular, para acto seguido reírse en señal de que su reacción se trató de una humorada.

“¿A dónde te vas a ir Norma Aleandro?, ¿Ahora te crees actriz?, ¿Elena Roger que te pasa?”, siguió en tono de broma De Brito. Y finalmente, cuando le consultaron sobre el motivo de la ruptura con Juan Martín del Potro, la entrevista aseguró que no recordaba exactamente qué fue lo que sucedió.