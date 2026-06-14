Juli Savioli rompió el silencio: así reaccionó al conocer la muerte de Gaspi

El youtuber argentino de 23 años perdió la vida en un accidente aéreo en Río de Janeiro.

Hace unas horas, el influencer y youtuber Gaspi (Gaspar Prim Díaz) fue confirmado como una de las víctimas del choque de dos helicópteros en Brasil, Río de Janeiro. El joven de 22 años se encontraba junto a otras figuras, como Oliver Tree, el famoso artista internacional, Lucas Brito Chaves, productor musical brasileño y Lucas Vignale, director argentino.

La triste noticia causó fuerte repercusión en la comunidad digital, la cual no tardó en manifestarse en las redes sociales. Entre las personas que reaccionaron a la dura noticia se encuentra Juli Savioli, conocida influencer y cantante, quien supo ser pareja de Gaspi en 2022. En los últimos minutos, la creadora de contenido se mostró en su Instagram con gran desconcierto.

Juli Savioli en redes juli savioli Savioli en redes. IG @julisavioli "Gente por favor, me están llegando un montón de mensajes. Hasta me hablaron de crónica. Me enteré recién. Por favor, ¿alguien sabe si esto es real?, ¿Si está confirmado?", escribió a través de historias de Instagram, con evidente llanto.