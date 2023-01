Los polémicos comentarios de la novia de Juan Martín del Potro que confirman su separación

Hace un tiempo se supo que Juan Martín del Potro estaba de novio con Oriana Barquet, una joven Licenciada en Comunicación Social y modelo de 22 años. Con un perfil bajísimo y contadas fotos en redes donde no se le ve el rostro, el tenista avanzó con esta relación que parecería haber llegado a su fin.

La versión de que Del Potro y Barquet habrían terminado arrancó con un mensaje que la misma Oriana publicó en Twitter, a raíz de la incendiaria Music Sessions #53 de Shakira con Bizarrap, en la que la colombiana le dice de todo a Piqué y a su actual novia, Clara Chía Martí.

“Completamente a favor de la factura de Shakira, pero ella tuvo servido el 'Clara-mente no es como suena'. Y yo, en cambio, tengo que encontrar una palabra que rime con Sofía, Renata, Victoria, Milagros, Lucía, Florencia, Antonela, en una misma canción”, lanzó muy filosa Oriana en la red del pajarito, prendiendo la mecha.

¿Se refería a Del Potro? Esa fue la pregunta que se hicieron en Intrusos, donde comentaron que la Sofía que menciona la joven sería nada menos que Sofía Jujuy Jiménez, ex novia del tenista, quien lo acompañó en sus momentos más difíciles, tanto de salud como familiares y con quien, dicen, tuvo un vínculo tormentoso.

“Se sospecha que Sofía sería Jujuy, que en diciembre se reconcilió con su novio Bautista. Por ahí tuvo un toque en noviembre con Del Potro”, dijo Marcela Tauro, quien luego señaló que en las únicas dos fotos que Oriana publicó con él, al tandilense no se le ve la cara.

“Por algo él no quería mostrarse”, acotó Nancy Duré, a lo que Karina Iavícoli comentó: “Eso es cuando querés contar y el otro te dice ´bancá, bancá”. En tanto, Guido Zaffora sumó un detalle para nada menor: “No se siguen en Instagram, pero me soprendió porque ella sigue a muchas cuentas fan de él”.

Para terminar de abonar a la teoría del engaño, Flor de la V habló de la fama que Delpo tendría en su ciudad de origen. “Allá en Tandil dicen que él es como un depredador, como un adicto al sexo…”, aseguró la conductora de América, mientras en la mesa sus compañeros recordaban las relaciones del pasado del deportista.

Sin embargo, al ser consultada por el tema, Oriana Barquet aclaró que su tweet no había sido para Del Potro sino para un ex novio de quien se separó tiempo atrás. El famoso ex tenista, por lo pronto, se mantuvo en silencio y, como era de esperarse, no hizo ningún tipo de declaración al respecto.