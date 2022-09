La fuerte revelación de Juan Martín del Potro: "No aguanto más el..."

Luego de estar presente en el US Open, Juan Martín del Potro volvió a admitir que su prioridad sigue siendo tener una mejor calidad de vida aunque, una vez más, dejó la puerta abierta para una posible vuelta al circuito profesional, algo que será muy complicado por los dolores que padece en la rodilla y que precipitaron su salida del circuito.

"Mi prioridad es la calidad de vida, porque no aguanto más el dolor, pero esto (el tenis) no lo voy a cerrar, lo quiero dejar abierto. Después, el tiempo y la vida dirán cómo termina, pero hoy busco tratamientos para mejorar mi calidad de vida, no para jugar. Eso es una gran diferencia en mi día a día. En mi caso, yo no estoy preparado para el día después. No, no sé lo que es. No tuve una transición al día después, no me preparé para el día después, no tengo ni idea qué hizo otro atleta en todo ese proceso", confesó.

Del Potro jugó su último partido en febrero en el Argentina Open.

El tandilense contó además que no puede llevar adelante una rutina de entrenamiento porque la rótula de la rodilla derecha tantas veces operada se lo impide. "Únicamente camino, no corro en la cinta, no puedo subir una escalera sin dolor. Es la realidad mía, es dura, es triste, pero trato de no quedarme con eso y mi nuevo desafío es cómo tratar de procesar todo, asimilar lo que me toca y cómo me levanto todos los días para vivir lo mejor posible", expresó en diálogo con el diario La Nación.

Delpo también habló del anuncio del suizo Roger Federer de que dejará el tenis a los 41 años luego de jugar la Laver Cup, en Londres. "Me puse triste por su noticia. No la esperaba para este momento, tenía la ilusión de que jugara en Wimbledon del año que viene, por eso fue una sorpresa. Tengo muchas historias con él, fui el primero que le regaló la camiseta de Boca, creo que en 2009, en Roland Garros. Me acuerdo que le llevé la camiseta y estaba enloquecido", concluyó.

El campeón del US Open en 2009 y con Argentina de la Copa Davis en 2016, compitió por última vez el 8 de febrero en el Argentina Open y desde entonces no volvió a jugar. Ese partido que jugó y perdió con el azuleño Federico Delbonis por 6-1 y 6-3, resultó altamente emotivo para el público que colmó las instalaciones del Buenos Aires Lawn Tennis Club y también para él lógicamente, que al finalizar colgó la vincha que había lucido de la red de la cancha central.