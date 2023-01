El video de Sofía Jujuy Jiménez sufriendo un accidente femenino en vivo en Telefe

Absolutamente natural, pero que no suele experimentarse en la televisión y en el canal líder. Sofía Jujuy Jiménez protagonizó un episodio de incomodidad en el aire del ciclo que conduce Georgina Barbarossa, todas las mañanas, con una mancha en su pantalón.

La modelo padeció, si es que se podría denominar de esa manera, el arribo imprevisto de su ciclo menstrual, que ante el advenimiento repentino le generó una marca pequeña en su vestimenta blanca, lo que resaltaba con mayor notoriedad el problema.

Sofía se predispuso a bailar con la conductora, al ritmo de un tema moderno y de moda, con la idea de enseñarle a ella, y a todos los televidentes, unos pasos para mover el cuerpo al son de la música. En esa actividad lúdica y divertida, la cámara enfocó la aureola roja en su cola.

Mientras que Jiménez explicaba "vueltita para abajo despacito, de nuevo", Barbarossa la detuvo de manera tajante y abrupta al notar el percance y le manifestó: "Tenés manchado el pantalón gordi, no pasa nada. Tenés una manchita en el pantalón".

Con un lenguaje corporal de sorpresa, la ex de Juan Martín del Potro reaccionó abordada por la vergüenza, más allá que se trataba de un accionar de la naturaleza biológica que toda mujer transita, y exclamó al aire: “¡Ay no! ¿De verdad? Estoy temblando".

La animadora de Telefe procuró contenerla emocionalmente y minimizar las sensaciones, por eso le habló con ternura y en un tono maternal al expresarle: "Andá a cambiarte. No pasa nada, es algo que nos pasa a todas las mujeres”.

Mientras se retiraba del plano, Sofía no pudo evitar exteriorizar su sofocón y exclamó: "¡Ay no! Qué vergüenza". Rápidamente las redes sociales se llenaron de comentarios en apoyo a Jiménez y para tratar de iluminar un tema cotidiano que no debe generar ningún tipo de vergüenza.