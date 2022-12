Las ideas de Jujuy Jiménez para verse canchera en Año Nuevo

El 31 de diciembre es el día que le pone punto final al año. Es un momento para reflexionar, mirar los meses pasados, analizar y proyectar lo que queremos lograr en los próximos doce meses. También, es la excusa perfecta para lucir divinas con los looks que elegimos hace un mes o varios atrás.

Puede suceder que tengamos nuestro outfit elegido, pero no sepamos cómo hacerlo más canchero o vistoso. Para ello, nos inspiramos en las ideas de Sofía "Jujuy" Jiménez que piensa en los pequeños detalles que pueden hacer una gran diferencia. ¡Aprovecha estos tips para Año Nuevo!

De jeans y top brillante, Jujuy Jiménez recomienda este look para Año Nuevo. Foto: Instagram @sofijuok.

Varios meses antes de las fiestas de fin de año advertimos que los jeans serían una de las prendas más elegidas para esas ocasiones. La posibilidad de llevar vaqueros en Navidad o Año Nuevo se comenzó a instalar en nuestro país y Jujuy Jiménez nos enseña su idea para animarnos a llevarlo este 31 de diciembre.

La modelo optó por unos jeans azul claro de corte mom con cut-outs y apliques de cadenas brillantes en sus laterales, junto con un crop top cuajado de brillantes plata y unas sandalias naked plateadas. Este es un atuendo híper sensual con el que te verás muy estilizada si usas unos jeans con ese tipo de aberturas y unas sandalias de estilo minimal.

Trata que tu top muestre hombros, cuello y parte de tu busto para alargar tu figura por completo. Puedes decantarte por un body, corset o top que cubra tu abdomen y deje al descubierto las zonas que anteriormente mencionamos para lograr ese alargamiento de la figura.

El traje Barbie es uno de los elegidos de este año y lo seguirá siendo en el 2023. Foto: Instagram @sofijuok.

El Barbiecore es una de las tendencias 2022/2023 que más vemos en todos lados y que podemos considerar usar para Año Nuevo. El look de Jujuy Jiménez fue un traje rosa con pantalones sastre y blazer largo con hombreras junto con un crop top blanco y zapatillas deportivas blancas.

La clave de juntar un traje muy elegante y de un material satinado con unas zapatillas sport es una buena manera de hacer más canchero el look sin que se convierta en híper casual ni tampoco 100% elegante. No es necesario que uses ese tipo de zapatillas, sino que puedes reemplazarlas por unas más bajas estilo Converse o incluso por unas sandalias modelo Birkenstock (aquellas no tienen nada de tacón y poseen doble tira).

¿Quieres algo clásico? Jujuy Jiménez apuesta por un sensual jumpsuit blanco. Foto: Instagram @sofijuok.

También hay opciones por parte de Jujuy Jiménez para aquellas que buscan la formalidad y el color blanco insignia del Año Nuevo. En este caso, la influencer no eligió el típico vestido blanco, sino que se apuntó por un jumpsuit de escote halter, cut-outs laterales y pantalones extra ajustados. Además, la argentina se decantó por unos zapatos boca de pescado con finos tacones y en dos colores como el blanco y negro.

El truco de Jujuy es no imponerse con variedad de accesorios, sino todo lo contario. Solo llevó un par de pendientes finos de argolla y su cabello recogido para darle más naturalidad al outfit. La cuestión es conseguir lo mejor con la menor cantidad de elementos: eso resaltará tu belleza y despojará al look de objetos innecesarios.

Jujuy Jiménez enseña sus diferentes claves de estilo para usar durante este Año Nuevo. Las que tengan su look elegido, pueden decantarse por algunos de sus consejos.

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!