Nicolás Cabré corrió junto a su hija Rufina su primer maratón: las fotos

Nicolás Cabré tiene una relación muy especial con su hija Rufina, fruto de su relación con la China Suárez. Ahora, el sumó una nueva actividad para sedimentar ese lazo especial que mantiene con la pequeña: ambos corrieron una maratón este domingo, una actividad que Cabré disfruta especialmente y que “le salvó la vida”.

El director de Tom, Dick y Harry, la obra de teatro que se presenta en la ciudad de Buenos Aires, decidió sorprender a sus fanáticos y, el sábado, publicó un intrigante adelanto en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de medio millón de seguidores y fanáticos que celebran su larga carrera actoral que inició en 1990.

Cabré compartió una fotografía del cartel con su número para la maratón, actividad que realiza hace años para mantenerse en forma. “Mañana se corre... y sin lugar a dudas puedo decir que voy a correr la carrera más linda de mi vida. Esas de las que no se olvidan... Ya verán por qué”, escribió.

Al día siguiente y luego de culminar el trayecto de 5 kilómetros, el actor compartió algunas fotos y reveló el condimento especial: padre e hija corrieron juntos y, pese a que Rufina tiene tan solo 9 años, logró su objetivo de cruzar la meta. En el posteo, Cabré le dedicó unas emotivas palabras a la pequeña. "Cómo explicar lo que me hacés sentir… la alegría, el orgullo”, inició el mensaje Nico.

Emocionado, expresó: “Cómo explico cómo haces que me lata el corazón. No encuentro las palabras… creo que no existen palabras tan bellas para explicar lo que me haces vivir. Y encima corres bien. Gracias por ser mi compañerita y te felicito por lograr tu objetivo. Soy feliz, me hacés feliz". La publicación fue ampliamente celebrada por sus fanáticos y obtuvo más de 155 mil reacciones.

Los usuarios hicieron especial hincapié en el rol de Cabré como papá: “Felicitaciones a este padre que la tiene clara, puede ser un excelente padre y compartir con su amada hija momentos únicos” y “Felicitaciones, sos un gran papá no solo en teoría o posteitos adornados de palabras vacías y frases sin sentido, lo que escribís lo demostrás con hechos”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe destacar que Nico empezó a mostrar interés en correr y mantener una rutina de entrenamiento a partir de la llegada de Rufina a su vida. “Yo arranqué con esto cuando empecé a tener clarísimo el deseo de que tenía que vivir lo más que pudiera para estar al lado de Rufi. Cuando saqué la cuenta de que lo único que quiero es verla crecer, dije 'tendría que durar hasta los 80 años para verla con 50 años realizada', o como ella quiera”, reveló el actor.

Respecto a su proyecto de vejez, explicó: “No es algo que me agrade pensar, pero sí me movilizó para ponerme los pies sobre la tierra. Dejé de fumar. La dejaba en el colegio e iba al gimnasio de enfrente. Me di cuenta de que salían y corrían, y no me había dado cuenta de que era un club de corredores, y me enganché. Hoy corro y soy la persona más feliz del mundo. A mí, correr me salvó la vida”.