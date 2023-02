Cuáles fueron las primeras palabras de Barbie Vélez tras ser mamá de Salvador

Finalmente, llegó el ansiado día para Barbie Vélez y su pareja, Lucas Rodríguez, quienes se convirtieron en padres por primera vez con el nacimiento de Salvador, quien además es el nieto de Nazarena Vélez.



Luego de lo que fue un parto por cesárea, Barbie Vélez expresó toda su felicidad en su cuenta de Instagram, en donde compartió una serie de fotos en la sala de partos, junto a su pareja y a la partera.



“Bienvenido, amor de nuestras vidas. No puedo explicar esta felicidad que siento”, comenzó escribiendo una muy emocionada Barbie Vélez en el posteo en el feed de su cuenta de Instagram.

El primer posteo de Barbie Vélez tras convertirse en mamá de Salvador.



“Gracias a todos por estar del otro lado mandando tanto amor. Gracias, Lu (su marido, Lucas Rodríguez), mi vida, por ser tan increíble compañero. Gracias a nuestras familias. Los amo con toda mi alma”, agregó luego Barbie.



Salvador llegó al mundo en un perfecto estado de salud, pesando 3,500 kilos y midiendo 50 cm. El bebé llegó por cesárea luego de que en un control se observara que no tenía demasiado movimiento.



“Me llamó Barbie a las tres de la tarde y me dijo: ‘Mami, tráeme el bolso porque hoy me hacen la cesárea”, reveló Nazarena Vélez en un móvil de LAM, en donde contó algunos detalles del nacimiento de su primer nieto.

Barbie Vélez y Lucas Rodríguez, junto a Salvador.



“Como Barbie estaba tan tranquila, el médico le preguntó si quería que entrara su mamá. Y ella dijo que sí, así que entré a la sala de partos y pude ver el nacimiento de mi nieto. Un momento hermoso, que no se puede describir con palabras”, comentó la actriz sobre la llegada de Salvador, el primer hijo de Barbie Vélez.



“Si bien ella quería un parto natural, estos últimos días se había hecho la idea de tener una cesárea porque no tenía contracciones”, explicó luego. “Además, su médico ya le había dicho que, como estaba de 40 semanas, si no nacía esta semana, la próxima le iba a hacer una cesárea. Yo le dije que se lo tomara con calma, que estaba todo bien. Yo tuve a mis tres hijos por cesárea”, cerró Nazarena.