Nazarena Vélez contó todos los detalles del parto de Barbie Vélez, que la convirtió en abuela

La llegada a este mundo de Salvador estaba pautada para el próximo lunes, sin embargo todo se adelantó y repentinamente nació en la tarde de este viernes. Fue así como Barbie Vélez se convirtió en madre por primera vez, y la abuela Nazarena Vélez no pudo ocultar la emoción.

En diálogo con Ángel de Brito en la reciente emisión de LAM, Nazarena no escondió su gran felicidad tras convertirse en abuela. "Estoy muy emocionada. La verdad es fuertísimo, aparte tuve la bendición de poder presenciar el parto y estoy muy conmovida", comenzó explicando.

Con lágrimas en los ojos agregó: "Fue todo muy rápido. No esperábamos que fuera hoy, pero Barbie se fue a hacer un control y me llamó para decirme ‘mami, me hacen la cesárea ahora’. Me volví loca”.

Sobre el momento en el que se enteró que su hija iba a dar a luz, Vélez relató: “Barbie estaba en Zona Norte y me pidió que le vaya a buscar el bolso. Hoy le hicieron el control y se dieron cuenta que no se estaba moviendo mucho Salvi. Y lo bien que hicieron en sacarlo porque tenía el cordoncito dando vueltas”.

La panelista de LAM recibió el llamado de su hija desde el centro médico, cuando ella le pidió que por favor le alcance el bolso que tenía preparado ya que iban a practicarle la cesárea. Ahí, inmediatamente debió correr para asistirla.

“Yo le estaba haciendo la comida a Titi cuando me llamó Barbie y no sabía qué hacer. Igual, en esos momentos soy muy operativa, así que organicé mi casa y salí corriendo", destacó.

Este viernes por la tarde finalmente nació Salvador, el hijo de Barbie Vélez.

Uno de los otros puntos que subrayó la panelista fue la templanza de Barbie en un momento tan convulsionado. "Barbie siempre estuvo tan tranquila, ella me daba tranquilidad por el celular. Fue todo hermoso”, destacó.

Para finalizar, sobre el vínculo que tiene con su hija, Nazarena se sinceró: “A mí me pasa que a ella la tuve muy chiquita, a los 19 años. Crecimos juntas, ella me ayudó tanto en la vida. Barbie es tan importante. Yo no tengo ninguna duda de la clase de mamá que va a ser y que ya es, por como es, por su actitud. Es muy fuerte”. Orgullosa, la abuela Nazarena Vélez posa junto a Salvador, el nuevo miembro de la familia.

Salvador pesó 3.500 kilos, nació a las 17.07 horas de este viernes por cesárea y la familia no puede estar feliz. Según explicó la angelina, su hija ahora quedará durante todo el fin de semana en la Maternidad Suiza Argentina, para luego ir viendo qué día será dada de alta.