Así comenzó el amor de Luis Novaresio y su marido Braulio Bauab

Luis Novaresio camina por un campo floreado, lleno de felicidad, con las mieles del enamoramiento y en plena etapa de consolidación del matrimonio con Braulio Baub, tras el casamiento que experimentaron y protagonizaron a mediados de 2021.

Claro que la historia de amor posee un origen, un instante cero, un momento iniciático, que se caracteriza por un acontecimiento bastante casual - y no tanto - que se remite a varios años atrás. El dato más increíble de todo esto se remite a que son vecinos de edificio.

Una situación casi cinematográfica, porque en esa misma propiedad horizontal se escondía el amor de la vida de Luis, que todavía no lo sabía, ni lo había percatado. Por eso el arranque de esta trama posee un alto grado de romanticismo y magia.

El propio Novaresio se animó a relatar esa articulación de hechos fortuitos que se hilvanaron uno tras otro, como eslabones de una cadena, para confeccionar todo el escenario propicio para toparse con Braulio y escuchar el ritmo frenético de los latidos de su corazón.

En una visita a Podemos hablar, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff en Telefe, Luis juntó valor y describió: “Una compañera de trabajo vino y me contó que tenía un amigo para presentarme, le dije que 'no gracias' y me dijo que era vecino mío”.

En la continuidad de la anécdota, el periodista rosarino profundizó sobre esa primera etapa: “Me dijo ‘Si algún día te cruzás con alguien en el edificio que te pide una tacita de azúcar, ya sabés que va a ser él’, y así fue”.

Un simple recipiente con el endulzante terminó por convertirse en el puntapié para que Novaresio y Braulio se lanzaran a vivir un amor inconmensurable. Por eso, el comunicador agregó: “Un día bajando las escaleras un chico me pregunta por la tacita y ahí empezamos a hablar y nos conocimos”.