Luis Novaresio reveló por qué no pudo despedirse de Gerardo Rozín: "Fui un cobarde"

Andy Kusnetzoff estuvo al frente de una nueva emisión de PH, Podemos Hablar. Con Luis Novaresio, los conductores, y ex novios, Flor Vigna y Nico Occhiato, la legisladora porteña del Frente de Todos, Ofelia Fernández, y el modelo y músico Matías Camisani, el ciclo de Telefe logró repuntar su performance de rating.

Durante el momento denominado Punto de encuentro, el conductor consultó a sus invitados quiénes habían comenzando su carrera por un hecho casual. Allí fue cuando Novaresio dio un paso al frente y recordó sus trabajos de cajero de supermercado y de vendedor de tarjetas de crédito, antes de desembarcar en el periodismo.

Sobre su llegada a los medios de comunicación, Novaresio recordó su relación de amistad con Gerardo Rozín, el exconductor de Morfi que falleció en marzo de este año. "En Rosario nos cruzamos, trabajamos en radios distintas. Y acá en Buenos Aires nos juntamos con Reynaldo, con Gerardo, con Osvaldo Bazán que no es rosarino pero casi", recordó.

"Era amigo y tengo una especial cuestión porque no tuve la valentía de despedirme", señaló visiblemente emocionado. "Sabía que era inevitable, me ha tocado acompañar a mucha gente hasta el final, y me parece injusto lo que le pasó a Gerardo", reflexionó.

"Lo llamé, se enojó con toda razón porque no lo había llamado antes, quedamos en vernos y yo soy difícil y no fui", recordó el periodista. "Me di cuenta después que falleció que había sido un cobarde, un cagón de no poder enfrentar la historia", reconoció. Y cuando el conductor le preguntó si se arrepentía, fue terminante. "Recontra arrepentido", sentenció. "Todo el tiempo supongo que filosofo con el tema del fin y la muerte, que tengo más o menos claro todo esto, cuando te enfrentás con un hecho así... no estuve a la altura", cerró.