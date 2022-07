El poema que Luis Novaresio le dedicó a su pareja a un año de su casamiento

Luis Novaresio no se anda con chiquitas, nunca. El periodista de La Nación+ está cumpliendo un año de casado con Braulio Bauab, su pareja, y decidió contarle a todo el mundo lo que le pasa con el empresario inmobiliario.

La boda por civil fue el pasado 15 de julio de 2021, y hoy Luisito agarró "lápiz y papel" para mostrarle los sentimientos a su marido desde sus redes sociales, en un posteo que se llenó de likes, como antes también lo fueron unas fotos virales.

"El amor es, creo, una decisión de no dejarse arrastrar por las impiadosas consecuencias del azar (gracias GR). Aunque en él haya azar, siempre, creo, hay decisión. El amor, creo, no es el descanso. Porque en él, siempre, creo, está la tensión de los deseos. Y el deseo, es la falta, y siempre diverso y aún cuando se cree desconocido, mutante", comenzó.

"Sin embargo, en esa tensión hay, otra vez, la decisión de compartirla, considerar la del otro, sin nunca dejar de ser quienes somos deseando. El amor es, creo, con un par. El que vale, al reconocer en el otro como un par. Un colega existencial en el que se descansa la angustia de esa misma existencia, aunque sea por un rato", añadió.

"El amor es muy cristalino, creo, en momentos inesperados. Me despierto en medio de la noche con el mismo temor que tenía cuando niño. El miedo a no volver a dormir más. Y ese miedo lo transito hoy, con amor, aferrándome la mano de quien duerme a mi lado anunciándome que aunque no vuelva a dormir más, ese amor estará allí, a mi lado", explicó.

"El amor es la palabra dicha, creo, con tanta fuerza como el silencio pronunciado. Hay más dicho en esos silencios de miradas que en palabras arrojadas hacia el otro. Aunque amo ese amor dicho, eso también es cierto. El amor es burlarse, creo, de esa institución que pretende enjaularlo rescatando ese espacio encerrado por la comodidad de los tiempos, con fiesta y celebración, para expandirlo hacia un infinito y que solo uno y su par deciden", lanzó.

Y cerró: "El amor, estoy seguro, sos vos. A un año porque valen el deseo de cientos de miles, hoy y solo hoy, pero en el inasible futuro también como hoy. Y eso no lo creo. Lo sé".