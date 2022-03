El sincero comentario de Luis Novaresio sobre la foto viral que expuso su intimidad

En una entrevista sobre diferentes temas de la actualidad y su vida personal, Luis Novaresio se refirió a la foto suya que se viralizó hace algunos años, por la que quedó expuesta su intimidad ante todos. El conductor aseguró que en perspectiva fue un alivio salir de la clandestinidad.

En diálogo con Mariana Dahbar de Teleshow, Novaresio se refirió a los tiempos en los que mantuvo su vida íntima en un completo resguardo. "Vivís en alerta, no está bueno. Después, no quise hacer pública mi elección sexual por acuerdo con mis viejas relaciones, pero también yo temía que a mi mamá le jodiera un montón, que a mi familia le jodiera. Cuando lo conté, que fue casi de prepo, no fue hace tanto. El cuento de mi coming out tiene mucho que ver con Infobae, porque… hago un pequeño paréntesis. Un día publiqué (en las redes sociales) la foto de mi gato. A mí me gustan los perros, pero un día entró a vivir un gato a mi casa y se quedó. Y un día le saqué una foto en la computadora al gato, a Naju, y un cretino, porque es un cretino el que hizo esto, hizo un zoom de la computadora y se ve una solapita de una página porno gay", recordó el conductor.

Luis Novaresio con un look de entrecasa.

Luego, Luis Novaresio completó: "Yo la subí a Instagram o a Twitter, no me acuerdo dónde, pero el responsable comercial de esta compañía, Gonzalo Figueira, me llamó y me preguntó: “¿Qué vas a hacer con la foto que subiste?”. Entonces el gerente le responde: “¿Por qué no mirás bien? ¿Por qué no entrás a Twitter?”. Entonces el periodista reconoció: “El gato de Novaresio” fue tendencia por tres días. Y ahí, bueno... creo que fue mi inconsciente".

Novaresio contó que en ese momento de angustia habló con Daniel Hadad. "Lo llamé y me vine a este mismo lugar, a este mismo edificio adonde estoy, me recibió y se puso a hablar de cualquier cosa. En un momento dado le digo por qué vine y me dice: “¿Cuál es el problema? Los que te respetamos y te queremos, te respetamos y te queremos. Andá para adelante, son dos días más”. Fue toda una semana dura, porque era difícil ser el trending topic de “El gato de Novaresio”.

A su vez Luis Novaresio admitió que fue un error no haberse referido al tema en su momento. "Ahí no dije nada. Nada. Yo cometí un error: me debería haber reído y no supe hacerlo", remarcó.

Luis Novaresio, junto a su esposo Braulio Bauab.

Cuando le consultaron si en ese momento temió perder credibilidad en su trabajo como periodista, Novaresio respondió: "Sí. Pero lo poco o lo mucho que a mí me funciona en mi trabajo siguió estando intacto, y por eso digo que la clandestinidad es mucho más cansadora. Y después hay todavía mucho para construir. Me pasó con un gremialista muy conocido, afectuoso, que me dijo: “Bueno, le deseo feliz año y feliz año para su…”, entonces ahora yo lo que hago es quedarme callado y termino: “¿...esposo?”. Todavía falta esta cosa de que entendamos que se trata de una institución que funciona para heterosexuales o para homosexuales. Falta, re contra falta. Nosotros vivimos en un microclima en la Capital Federal. Rosario es pionera en la diversidad, Córdoba, pero alejate un poquito de los grandes centros urbanos y vas a ver cuánto falta, cuán mal la pasa el chico, la chica que decide vivir su sexualidad libremente. Falta un montón".