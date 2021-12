Tras la ola de renuncias, así se despidió Luis Novaresio del Grupo América

Luis Novaresio se despidió del Grupo América luego de diez años trabajando en el medio. Así fue como el periodista se tomó unos minutos en la última emisión de Dicho esto para agradecer a sus compañeros por tanto tiempo compartido.

"Aprendí un montón. La tele es un trabajo de grupo. El que se cree que por estar delante de cámara tiene una responsabilidad mayor, se equivoca", comenzó diciendo Novaresio.

"Tengo muchísimo que agradecer a esta empresa porque hace diez años empecé a trabajar aquí, muy generosamente se me dio la posibilidad de transitar por distintos lugares. Le agradezco a Daniel Vila que ha tenido muchísima paciencia conmigo", agregó.

Sobre los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de abandonar la televisión y la radio, el periodista comentó: "Sí, me retiro porque voy a escribir. Voy a seguir trabajando de esto porque me gusta. Las vocaciones son como las pasiones. Yo tengo pasión por el periodismo y voy a seguir haciéndolo, pero me pareció que después de 10 años estaba bueno hacer un ‘parate’ en un momento de mi vida muy particular".

Finalmente, Novaresio se dirigió al espectador. "Quiero agradecerte estos diez años por, inexplicablemente, prestarme atención. Quiero decirte que solo puedo retribuirlo con una experiencia, no con un consejo porque son muy petulantes. Cuando más yo he sido, más feliz he sido. Cuando más yo soy, más feliz soy. Cuanto más persigo mi deseo, más siento que estoy construyendo futuro. Gracias, nos estamos viendo en cualquier momento y lugar", cerró.