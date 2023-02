Por qué Mirko, el hijo de Marley, cree que es amigo de Rodrigo de Paul

No es ninguna novedad que los campeones del mundo en Qatar se convirtieron en los grandes ídolos, sobre todo de los más chicos, quienes continúan disfrutando del increíble regalo que le hicieron a todo un país el último 18 de diciembre.



Por supuesto que Mirko, el hijo de Marley, no es la excepción. Pero no sólo tiene ídolos entre los 26 futbolistas campeones del mundo, sino que también tiene un “amigo”: nada menos que Rodrigo de Paul.



¿Cómo es esto? Todo surgió en la visita de Marley al programa A La Barbarossa, que conduce Georgina en la pantalla de Telefe. Allí, el conductor estuvo contando detalles de The Challenge Argentina, el Desafío.

Marley y Mirko, durante el Mundial de Qatar. Foto: Instagram.



En un momento, la conductora Georgina Barbarossa se dispuso mencionar a los participantes del nuevo reality de Telefe. En el momento en el que llegó a Rodrigo Mora, Mirko hizo su desopilante intervención.



“Rodrigo de Paul”, dijo Mirko, ante la sorpresa de Georgina Barbarossa y las risas de Marley, quien acotó: “¡Rodrigo de Paul!”. En ese momento, la conductora del programa preguntó si el futbolista campeón del mundo estaría.



Ante la consulta de Georgina Barbarossa, Marley reveló una divertida anécdota que tiene como protagonistas a su pequeño hijo, Mirko, y al mediocampista del Atlético de Madrid y de la Scaloneta.

Rodrigo de Paul, con la Copa del Mundo. Foto: Instagram.



“Te voy a contar una cosa que pasó. El otro día, Mirko empezó a cantar la canción que dice ‘Cuidado con el siete, Rodrigo de Paul’”, comenzó contando Marley en el programa de Georgina Barbarossa.



“Entonces, lo subió a Instagram y Rodrigo de Paul me contestó: ‘jajaj es un genio’. Entonces, ahora piensa que es amigo de De Paul”, agregó el conductor de The Challenge Argentina, el Desafío.