Julieta de Gran Hermano recordó de la peor manera a su novio: “Fue horrible”

Las semanas se acumulan una tras otra, para hilvanar una estadía gigantesca en el encierro de Gran Hermano. A partir de la extensión kilométrica, los participantes sueltan más datos de su vida privada, como el caso de Julieta que defenestró a su novio Lucca Bardelli.

La modelo se erige en la única concursante, de los siete sobrevivientes, que mantiene una historia de pareja en la vida real. Justamente con un joven al que le llueven críticas en las redes sociales, principalmente porque lo señalan como infiel, aunque sin pruebas contundentes.

En ese contexto de una viralización de una supuesta charla de Lucca con una mujer que había protagonizado un chat candente con Mauro Icardi, que originó un aluvión de recriminaciones contra el novio de Julieta, se produjo una revelación extraña de Disney.

Junto a Daniela y Camila, la morocha se posicionó frente a uno de los miles de espejos de la casa de Gran Hermano a maquillarse, en una actividad cotidiana. Ahí, la modelo sacó a la luz una anécdota muy singular, con la que tildó a su novio de haber ejecutado un accionar horrendo.

Todo se remite a l primer beso con Bardelli, que evidentemente aconteció en una noche porteña, bajo los influjos del alcohol, porque no recuerda con nitidez los detalles, el origen de esa primera mirada, de esa primera conexión de atracción.

En definitiva, Julieta narró con mucha indignación esa vivencia de la que no guarda ningún recuerdo positivo: "Me lo chapé y no me acordaba. O sea, al otro día que pasó todo, mis amigas me dijeron 'sí, cuando te lo comiste a Lucca Bardelli' y yo dije '¿qué?' Yo estaba re en pedo".

Y lejos de amenizar esa circunstancia, Poggio apretó contra su novio: “Y bueno, chapamos y yo estaba re en pedo. Yo ni me acuerdo de cómo fue ese chape. Seguro chapé para el c... y yo dije 'no, este pibe es un p... de mi...'. Después se lo conté. O sea, ¿no se dio cuenta de que estaba re en pedo para chapar? Estaba re enojada con él y no lo quería ni ver".

Y como si fuese poco, Julieta admitió que ese beso no significó nada gratificante y que no se erigió en un primer eslabón de una linda historia de amor, todo lo contrario. "Nunca más hablé con él. Chau, quedó ahí. Un chape que ni me acordaba, fue horrible. Horrible nuestro primer beso, pero eso yo no lo cuento", confesó.