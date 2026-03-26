Se filtró la verdad sobre la pésima relación de Julieta Poggio con una histórica actriz con la que le tocó trabajar: "La odiaba"

En La Mañana con Moria, Gustavo Méndez dio detalles de la pésima experiencia que atravesó la ex Gran Hermano con una figura consagrada del espectáculo.

Hace pocos días, Moria Casán reveló el tenso momento que tuvo con Betiana Blum en el camarín, una vez terminada una función de Cuestión de género. Según contó la propia actriz, Blum se acercó inicialmente para felicitarla, pero la charla cambió de tono cuando comenzó a plantear sugerencias sobre la puesta en escena, algo que Moria consideró inapropiado.

En ese contexto, este jueves en La mañana con Moria, el periodista Gustavo Méndez sumó otra versión que involucra a Blum y a Julieta Poggio, a partir de una experiencia compartida en teatro.

Coqueluche elenco todos.jpg Coqueluche fue una obra de teatro dirigida por José María Muscari y producida por Carlos y Tomás Rottemberg. Gentileza Agencia AB "No quiero que después salgan en otros programas y la primicia la quiero tirar acá", comenzó diciendo el periodista.

Fue entonces cuando el panelista sacó a la luz: "Quien no la pasó bien, para nada bien, con Betiana Blum, lo van a negar pero está súper chequeadísimo por la propia protagonista que lo contó que es Julieta Poggio".