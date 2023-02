El problema que tiene la mamá de Julieta de Gran Hermano cada vez que aparece en TV

Julieta Poggio se convirtió en gran protagonista de la casa de Gran Hermano en los últimos días, luego de lo que fue su inesperada decisión de salvar a Camila de la placa y no a Romina, una de sus aliadas.



Por el momento, se puede usar la etiqueta de “protagonista” para Julieta Poggio, ya que para saber si se convirtió en la gran jugadora de la actual edición de Gran Hermano habrá que esperar a lo que suceda este domingo, si es que se cumple su deseo.



Es que la modelo y profesora de danzas tiene un plan: sacar a Alfa de la casa. Por esta razón, decidió que Romina, que es fuerte para sus compañeros, continúe en placa y salvar a Camila, para que los votos contra Alfa no se dividan. ¿Le saldrá bien?



En ese contexto de fuerte exposición, una de las personas que más la defiende, a capa y espada, afuera de la casa, es su madre, Patricia, quien se muestra permanentemente en las galas y comienza a dar notas a los medios.



Sucede que Julieta Poggio fue también protagonista de situaciones no muy agradables y hasta repudiables, como cuando contó el trato que le dan a una perrita de 15 años que tiene con su familia, o al revelar que asistió a fiestas clandestinas durante la cuarentena. Afuera, eso no gustó nada.



En una entrevista por zoom con A La Barbarossa, Patricia desplazó a su hija como la protagonista del momento en la familia, ya que sufrió un accidente con su vestido: si bien fueron unos segundos, sus lolas quedaron al descubierto.

Patricia, la madre de Julieta Poggio, volvió a sufrir un percance con su escote.



Mientras ella seguía defendiendo a Julieta por las innumerable críticas que recibe desde que empezó a levantar el perfil en la casa, en las redes sociales no se hablaba de otra que del accidente de su escote, que no es la primera vez que le sucede.



La madre de Julieta ya había tenido el mismo percance en otra entrevista para Telefe. Es que Patricia, al notar que aumentaban los cuestionamientos hacia su hija, comenzó a aparecer más en televisión.