Julieta hizo una jugada magistral en Gran Hermano para eliminar a Alfa

Este jueves en Gran Hermano (Telefe), se vivió una apasionante gala en la que Julieta Poggio hizo una magistral jugada para eliminar a Walter "Alfa" Santiago . Al haber ganado la prueba de líder de la semana, la joven garantizó su inmunidad en la placa de nominación y tuvo la chance de salvar a uno de sus compañeros, sorprendiendo a todos con su estratégica decisión.

Inicialmente, los cuatro nominados por los integrantes de Gran Hermano eran Lucila, Camila, Alfa y Romina. Cuando el conductor Santiago del Moro le pidió a Julieta que dijera los nombres de los dos primeros concursantes que eligió para que sigan en placa, la carismática integrante del reality sacó un as bajo la manga.

“Me costó tomar esta decisión porque no me basé en afinidad, sino en juego”, explicó Julieta al enviar a su amiga Romina a la votación que tendrá lugar el domingo. “Yo quiero seguir en la casa porque me elija la gente, no mis compañeros. Es lo que yo siento y lo que necesito”, enfatizó la exdiputada que se convirtió en una de las jugadoras preferidas del público de Gran Hermano. Acto seguido, Julieta expresó: “La segunda persona que voy a dejar en placa para el domingo es Alfa”. En medio de la sorpresa de gran parte de los participantes de Gran Hermano, Alfa atinó a remarcar: “La gente ve todo, escucha todo, y sabe quién es digno de seguir jugando y quién no, así que bien”.

Finalmente, a la hora de optar entre rescatar a Lucila o Camila, Julieta determinó: “Me costó tomar esta decisión, la tomé por estrategia y confío que el resultado será el que creo, espero que la jugada me salga bien”. Entonces anunció que decidió quitar de la nominación a Camila.

De esta manera, los tres nominados a abandonar la casa de Gran Hermano son Lucila, Romina y Alfa. La jugada de Julieta se da en la semana en la que Alfa quedó en el centro de la polémica tras su feroz cruce con Romina, motivo por el cual se espera que sus detractores lo voten masivamente para que salga de la casa.