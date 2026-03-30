Santiago del Moro reveló la figura que ingresará a Gran Hermano y hay expectativa: quién es

La nueva edición del reality de Telefe se encuentra pasando por momentos de tensión y en medio de todo esto el conductor anunció que una nueva figura ingresa a jugar.

Días atrás, Mavinga decidió abandonar la casa de Gran Hermano por su propia voluntad luego de lo que fueron los comentarios racistas de Carmiña y el derecho a réplica que la enfrentó nuevamente a su compañera. En medio de todo esto, Santiago del Moro anunció el reemplazo de la jugadora.

Se trata nada más y nada menos que de Tamara Paganini, una de las figuras del reality de Telefe del año 2001. La jugadora ingresó en aquel momento con 27 años y quedó en el segundo lugar tras 112 días aislada en la casa más famosa.

El conductor del programa fue quien contó mediante sus redes sociales el regreso de la participante y sorprendió a todos: "Hoy 22:15 vuelve ella a su casa y vuelve por todo! Bienvenida Tamara", escribió junto al logo de Gran Hermano.

Santiago del Moro confirmó la figura que ingresa a Gran Hermano Captura de pantalla 2026-03-30 133949 El anuncio de Santiago del Moro. Foto: Instagram / @santidelmoro. Este anuncio y lo que será el ingreso de la jugadora que generó una enorme polémica tanto adentro como afuera del juego llega el mismo día en que Mario Pergolini estrenará la segunda temporada de Otro Día Perdido por El Trece.