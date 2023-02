Conocido panelista disparó contra Alfa de Gran Hermano: "Mala leche"

La pelea menos pensada en Gran Hermano la protagonizaron Romina Uhrig y Walter Santiago. Sucedió que, a raíz de un grito que escucharon de afuera, Alfa increpó a la ex diputada.

"Para mí, con lo que vos te estás haciendo la boluda, y que te está jugando en contra, es con el tema de tus hijas. La posición de víctima, porque extrañas a las chicas y porque vos estás acá. Se ve eso cuando te ponés a llorar con las fotos de tus hijas", señaló él.

Y ella, angustiada, no se quedó callada. "Te estás yendo al carajo. Yo no me hago la víctima. A mi hijas no las utilizo. Si pongo la foto es para que mis hijas vean que siempre las tengo presente. No soy ninguna actriz ni ninguna mentirosa. Lo estás diciendo vos, Alfa, que me aparezco con la foto de mis hijas haciéndome la víctima", expresó.

El tema dio mucho de qué hablar y no hubo quien no opinara en los medios sobre lo que pasó en el reality de Telefe. Uno de los que brindó su punto de vista fue Pampito en Mañanísima, el ciclo que conduce Carmen Barbieri en la pantalla chica.

Pampito

Sobre Alfa, dijo: "Está insoportable, está en un mal momento. Es mucho tiempo ya de encierro, me parece que empiezan a sacar lo peorcito y él que es un tipo intenso peor".

Luego, delante de las cámaras, Pampito manifestó: "Logró enemistarse con Romina y no sé si está tan bueno para él, lo va a perjudicar mucho todo lo que hizo. Porque lo que hizo, voy a decir una mala palabra, él lo hizo de forro. Esto de decirle todo lo que tenía para decir delante del resto, lo hizo con mala leche".