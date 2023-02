La ola de memes que dejó la eliminación de Ariel de Gran Hermano

Este domingo, se vivió una nueva gala de eliminación en Gran Hermano. Ariel, Nacho, Marcos y Julieta se sometieron al voto telefónico y uno de ellos debió abandonar el exitoso reality de Telefe.

Al comienzo de la velada, Santiago del Moro ingresó a la casa y le brindó la posibilidad a cada uno de decir unas palabras. Nacho se mostró confiado y con "ganas de seguir". Al igual que Ariel, quien señaló: "No tengo nada que reprocharme como jugador".

"Los domingos hay mucha tensión y eso se siente en la casa. Tratando de estar tranquilo y disfrutar", indicó Marcos y Julieta expresó: "Me late el corazón. Soy súper ansiosa, pero estoy tranquila con todo lo que demostré acá, no me arrepiento de nada. Siento que soy la misma desde el primer día".

El público eligió y quien debió abandonar el ciclo del canal de las tres bochas fue Ariel. El participante de Berazategui obtuvo el 55,21% de los votos de la gente. Así es que en carrera continúan Nacho, Julieta, Daniela, Alfa, Marcos, La Tora, Romina y Camila.

En Twitter comenzaron a circular divertidos memes por la última gala de eliminación del reality y aquí te compartimos algunos de los que están haciendo reír a los internautas.