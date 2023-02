La traición que sintió Flor Moyano con El Hotel al mostrar el abuso de Juan Martino

Flor Moyano continúa adelante con su denuncia contra Juan Martino por abusos, que acontecieron en el interior del reality El hotel de los famosos. Una pugna judicial que ya alcanzó el grado de presentación ante los tribunales y que sumió a la influencer en un estado de tristeza honda.

El desfase entre las grabaciones del show de eltrece y las emisiones actuales de los capítulos provocó que se aguardara con especial interés la edición de la producción sobre los hechos y sobre todo respecto a la decisión de expulsaron al hermano de Majo Martino.

Finalmente, la gala en la que el Chino Leunis y Pampita comunicaron la salida inmediata de Juan de la competencia se pudo divisar este viernes. Claro que la manera en la que el canal eligió mostrarla despertó reacciones, sobre todo para Flor, la damnificada.

Respecto a las emociones que se activaron en el interior de Moyano se explayó su abogado Roberto Castillo, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live. Ahí, el periodista le consultó al letrado: “¿Qué dijo Flor de lo que pasó el viernes en el reality?”.

Así, el representante legal de la ex patinadora profesional narró: “Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que una persona que denuncia un abuso va transitando diferentes etapas, acá tenemos un caso que se da en un contexto televisivo y le manifestamos al juzgado que existen pruebas de sobra que son los crudos, no muestran la parte que quizás los compromete judicialmente”.

Hasta que el abogado especificó el dolor enorme que se apoderó de Moyano por la elección de El hotel de los famosos sobre cómo mostrar ese momento álgido. “Ella lo sintió como una traición lo que pasó el viernes, el comportamiento de la productora es malo, actúa con indiferencia ante la denuncia de Florencia, acá hay una víctima que dice que sufrió varios abusos”, aseguró.

Asimismo, Castillo añadió la problemática que acontece: “Para mí socialmente lo que pasó el viernes fue una vergüenza, ellos se comprometieron con ella y le dijeron que no iban a tergiversar nada, y eso no pasó, los abogados de la productora dicen que están a disposición pero no entregan los crudos”.