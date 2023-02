Flor Moyano habló tras denunciar que fue violada en El Hotel de los Famosos 2: "Me siento..."

En los primeros días de febrero se supo que Flor Moyano, participante de El Hotel de los famosos 2, llevó a la Justicia a Juan Martino, uno de sus compañeros dentro del reality, por abusar sexualmente de ella en reiteradas oportunidades.

Luego de conocerse algunos de los detalles escalofriantes de los abusos de parte de Martino que denuncia la bailarina y patinadora, desde la productora Boxfish publicaron un comunicado en redes que llevó a Moyano a hacer catarsis y a contar lo que siente.

“Tengo miedo, no les voy a mentir. Por momentos me siento muy acompañada y eso me da fuerza. Tengo muchísimos mensajes brindándome apoyo, cariño y empatía; y a su vez siento que estoy sola con mi mente y con mi alma”, empezó Flor su posteo, que compartió en Instagram.

“Cada día es una nueva batalla, sin lugar a dudas, la más hostil que me tocó vivir. Vivo momentos difíciles, me siento juzgada, señalada, incomprendida. Me toca vivir lo que tantas veces escuche en boca de otras mujeres, y a pesar de que los profesionales que me ayudan, trabajan para darme herramientas, no puedo restarle importancia a la palabra de la sociedad”, siguió.

Flor Moyano en El Hotel de los Famosos 2. Instagram Flor Moyano.

Moyano señaló cómo la afectó la opinión pública a partir de que se conoció su caso: “La sociedad que, sin querer, simplemente tirando una opinión al aire, me lastima y hace que mi camino sea mucho más difícil”.

Y, en este sentido, agregó: “A pesar que, de manera consciente, entiendo que debería ser absolutamente irrelevante la palabra de la gente, créanme el dolor aparece igual, es difícil de dominar, y es mucho más difícil de explicarlo en estas líneas. Solo una persona que haya estado en mi lugar podrá entender lo que estoy diciendo”.

El actor denunciado por abuso sexual. Instagram Juan Martino.

“Sin embargo, la vida sigue y yo tengo que aprender a convivir con esta experiencia que tuve que vivir, aunque a veces me pregunto: ¿La tuve que vivir? ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, esas son respuestas que ya voy a encontrar”, avanzó.

“Se que de a poco, con tiempo y a mi forma voy a ir encontrándole sentido a mi dolor. Por eso tengo que seguir trabajando, tengo que buscar pequeños momentos de felicidad, tengo que compartir con personas que me saquen, aunque sea un ratito de este sufrimiento y de esta carga emocional tan fuerte que estoy pasando”. El texto completo de Flor. Instagram Flor Moyano.

E indicó: “En otras palabras, tengo que hacer lo que mi alma necesite, tengo que respetarme y respetar mi proceso. Que tiene que ser para mí siempre lo más importante. Para recuperarme, para recuperar mi vida y mi felicidad.

Luego, Flor Moyano aseguró que poner en palabras lo que atraviesa es una manera de procesar el abuso que vivió: “Escribirlo me ayuda, me obliga a creérmelo y a tomar fuerzas para salir adelante como hice siempre”.

Finalmente, la joven agradeció el apoyo recibido y cerró: “Confío en que voy a volver a ser la Flor luminosa, feliz y sonriente que siempre fui”.