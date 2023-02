El dramático relato de Flor Moyano al recordar detalles del abuso que sufrió por parte de Juan Martino

Flor Moyano denunció haber sido abusada sexualmente por Juan Martino durante las grabaciones de El Hotel de los Famosos 2. Junto a su abogado, Roberto Castillo, la mediática decidió revelar públicamente detalles de lo sucedido.

Esta tarde, Flor habló con LAM (América TV) tras ratificar la denuncia ante la Justicia. "Me veo expuesta en esas situaciones con Juan, y digo ‘date cuenta que no’", admitió sobre lo que siente cuando ve el programa.

"Veo como paso a paso fue manipulándome y me llevó a estar sometida a su voluntad. Me siento terriblemente mal, me cuesta, me da vergüenza. Lo miro sola en mi cuarto para estar atenta y tratar de recordar momentos porque en mi cabeza hay un bloqueo muy grande", admitió.

"La gente juzga y una transita los momentos de la manera que puede. Duele mucho, porque no se dan una idea de lo mal que lo pasa una víctima, por todas las cosas que transita hasta llegar a eso", señaló sobre las dudas que muchos expusieron cuando ella decidió denunciar.

Luego, reveló que sintió cuando escuchó públicamente su denuncia. "Ese día fue durísimo, ver en boca de otra persona lo que a vos te sucedió. Fue muy duro pero al mismo tiempo hoy me siento liberada. Yo no sabía qué hacer, si denunciar o no, porque está en juego mi carrera. Es muy difícil sentirse juzgada por la gente, hoy me da vergüenza subir una historia porque pienso que me van a juzgar".

En otro momento de la charla, admitió tener miedo. "Yo tenía mucho miedo de que me pase algo, de que me haga algo por hablar. Tengo mucho miedo. Lo único que pido es eso, que se haga justicia", sostuvo.

Flor Moyano y Juan Martino.

"Primero reaccionaba ante sus toqueteos, pero después ya no tenía ni voz. No es fácil explicar con palabras, solo quienes sufrieron este tipo de situaciones se pueden dar cuenta. ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Si yo me enojaba con él, él se enojaba y me humillaba", recordó.

"Fui cayendo con el tiempo de muchas situaciones de abuso y violencia que sufrí ahí adentro. Tuve un shock postraumático que no es fácil de atravesar, yo estaba sola ahí adentro, pude hablarlo con mis compañeros, aunque ellos mismos me incitaban a que cediera ante sus requerimientos", cerró entre lágrimas.