Coti de Gran Hermano reveló si le escribió Fede Bal por privado

Las pruebas se acumulan para configurar una montaña de material. Todo el escándalo de las infidelidades de Fede Bal a su novia Sofía Aldrey continúa latente, vigente y con un pronóstico de mayores revelaciones. Por eso, Ángel de Brito le preguntó a Coti de Gran Hermano si el actor le escribió por privado.

La correntina se transformó en famosa, su manera de jugar, su personalidad estridente y su belleza la catapultaron a la cima de la visibilidad pública, a pesar de caer en la eliminación de forma temprana. Desde su salida, la blonda recorre todos los medios.

En ese afán por contar con Constanza en cámara, en LAM armaron un móvil desde la puerta de Telefe para analizar los últimos movimientos del reality, como la fulminante de Julieta a Camila, y así Ángel aprovechó para consultarle sobre Fede y su pulsión por encarar mujeres.

Claro que todo lo que se filtró de Bal invita a pensar que muchas famosas podrían ser protagonistas de charlas, de invitaciones a momentos de intimidad. Por eso, el conductor de América encaró a Romero y sin tapujos le preguntó directamente: "¿Estuviste con Fede Bal?".

Sorprendida por la consulta, Coti no dio muchas vueltas y con una sonrisa en su rostro admitió: ¡No! No, por favor, no. No es mi tipo". Por eso, Yanina Latorre, la gran divulgadora de todos los engaños del hijo de Carmen Barbieri, añadió: "Fijate si te escribió (en Instagram)".

De ese modo, la correntina agarró su celular y se puso a revisar en vivo para detectar si le llegó algún mensaje del actor. Tras unos segundos y con la expectativa en el aire, la novia de Alexis expresó: "No me sigue y no me mensajeó. ¡Y, mejor!".

Más allá de eso, Constanza sí se lanzó a confesar que recibió propuestas de muchas celebridades y narró: "Otros famosos me han escrito, pero prefiero no dar nombres. Cantantes, DJ, futbolistas... El Cone sabe que a mí no me gusta ninguno. Él está primero que todos. No le contesto a ninguno".