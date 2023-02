Roberto Peloni estrena unipersonal: “Hoy tengo ganas de hacer los grandes clásicos”

Cuando los talentosos actores y directores Roberto Peloni y Emiliano Dionisi estaban a punto de comprar los derechos de un espectáculo de Londres, al más joven se le iluminó la lamparita y frenaron las tratativas. “Me dijo voy a escribir una escena como ejercicio. Pasó una semana, otra más y escribió toda la obra. Cuando me mostró el material era exactamente el proyecto que estábamos buscando. Y acá estamos… muy felices después de casi un año de trabajo”, cuenta Peloni, quien está a horas de estrenar el unipersonal El Brote.

Y no es la primera vez que el reconocido actor (en 2021 recibió el Premio Konex como artista destacado de la última década) se para solo frente al público. En 2017, Lino Patalano produjo Pelonintensivo, una suerte de homenaje al musical hall y al café concert en donde interpretó muchos de los personajes que realizaba, en ese entonces, en la televisión. “La diferencia sustancial entre los dos unipersonales es que el primero era una galería de personajes, algunos de los que traía del programa que conducía Gerardo Rozín. El Brote es una obra de teatro para un actor. Interpreto a muchos personajes pero todos están dentro del relato y con los cambios a la vista. No salgo, me cambio y vuelvo a entrar, sino que todo ocurre de cero a cien delante del espectador”, reconoce a MDZ Online.

Roberto Peloni (42) y Emiliano Dionisi (36) ya trabajaron juntos en 'Cyrano de más acá', 'Huesito Caracú' y 'Mientras tanto' / Foto: Silvana Galdi

La obra, que se presenta hoy en el Teatro Del Pueblo, está escrita y dirigida por Dionisi y se centra en Beto, un actor al que se le desdibujan los límites entre la ficción y la realidad y desconfía de quien escribe los acontecimientos de su vida. “Cuenta el mundo del quehacer de los actores, el detrás de escena, el truco, la bambalina -indica-. El protagonista confunde lo que pasa en el escenario con la vida real. Parte del desafío era poder contar este espectáculo, que tiene cierta complejidad, y ofrecer algo divertido. Tiene un humor feroz”.

- ¿Qué otros desafíos te presentó este unipersonal?

- Un montón. El primero fue estudiar la letra. Emiliano escribió una obra que duraba dos horas y, en un momento, pensamos que podía llegar a ser su duración. No queríamos pensar en un tiempo determinado o ajustarnos a los horarios establecidos. Era muchísimo texto. Hoy quedó en 90 minutos. Además, es una obra en la que no puedo improvisar, todo lo que está escrito es por algo y está puesto inteligentemente en un lugar para después volver y retomar. Si me olvido de decir algo, después cuando vuelva a aparecer, el público no va a tener ese conocimiento. Es un relato que se construye como una especie de Jenga y cada palabra es importante. Antes del estreno hicimos algunas funciones a modo de trabajo en proceso.

- ¿Cuál fue la devolución del público en esa instancia?

- Alucinante. En Alternativa Teatral hay algunos comentarios de los ensayos abiertos que hicimos en Sagai. Es muy conmovedor, la gente se divierte mucho y yo también. Es un desafío aeróbico y de mucho entrenamiento porque la obra me tiene los 90 minutos a pique. Necesita de toda mi concentración y recursos vocales y físicos. Por momentos, el espectáculo atraviesa algunos de los grandes textos clásicos y eso también requiere un compromiso más fuerte o más completo de la voz, el cuerpo, de las emociones... Y es un trabajo que tiene mucho humor. Emi escribió una obra tan estupenda y de una maquinaria tan precisa que estamos absolutamente felices de estar en este proceso.

- ¿Por qué eligieron el lunes como día de función?

- Es una modalidad que se viene instalando desde hace varios años. En 2009 salió una nota en La Nación donde se empezaba a marcar esa tendencia. En un principio se instaló como día alternativo a los habituales del teatro. Creo que después de la pandemia hay distintos horarios según los perfiles de las obras; por ejemplo, hay algunas que van los domingos a la mañana. Hacer función los lunes permite combinar con algún otro proyecto que vaya de jueves a domingo, o de miércoles a domingo. Hay mucho, mucho teatro los lunes.

- Le has dado vida a muchos y muy variados personajes, ¿cuál es el que, hasta ahora, más disfrutaste hacer y por qué?

- Hay varios. El último, y el que no puedo dejar de nombrar, es Lord Farquad, el villano de Shrek. Fue un trabajo muy divertido, que además me dio muchos regalos, mucho reconocimiento del público y de la crítica. Es un personaje estupendo que me hace muy bien. Me divierto mucho haciéndolo, me genera un gran desafío porque lo hago de rodillas. Después, para atrás, La Parka. También Lullaby, en El Cabaret de los hombres perdidos, fue un personaje muy querido y de mucho trabajo. Tenía una composición compleja y que iba cambiando a lo largo del espectáculo.

- ¿Qué obras marcaron un antes y un después en tu carrera?

- El momento bisagra fue en 2015 con Shrek, pero el primero indudablemente fue La Parka, por lo personal y artístico. Empezaba a sentir hacia dónde quería ir o lo que me divertía y me gustaba hacer, también todo el recorrido que tuvo el espectáculo y la creación de la productora Random. Otro trabajo que fue un antes y un después fue El cabaret de los hombres perdidos.

- Y hoy, ¿qué te queda pendiente por hacer?

- Muchísimo, pero no soy de los que tienen algo puntual pensado. Realmente hoy lo que estoy haciendo es lo que tengo ganas, lo que deseaba y soñaba hacer. Además, te podría decir que hay algo de los textos clásicos o de los textos grandes que me gusta y, de alguna manera, los estoy atravesando en el unipersonal. Tuve la oportunidad de hacer muchos de los grandes musicales y hoy tengo ganas de hacer los grandes clásicos, que son siempre muy tentadores. Roberto Peloni recibió en 2021 el Premio Konex como artista destacado de la última década / Foto: Victoria Díaz Bevilacqua

Para agendar

El Brote

Lunes, a las 21, en el Teatro Del Pueblo (Lavalle 3636, CABA). Entradas en Alternativa Teatral y en la boletería de la sala.