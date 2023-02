Jorge Rial se enfrentó con Yanina Latorre por los chats del caso Fede Bal

Un caldo gordo hirvió hasta convertirse en un fuego incontrolable, que no avizora un final. Toda la historieta de Fede Bal y sus infidelidades a Sofía Aldrey con varias famosas continúa latente y ahora provocó un enfrentamiento entre Jorge Rial y Yanina Latorre.

El creador de Intrusos sorprendió, hace unos días, con la decisión de entrevistar a la panelista con un tono muy amable y en pos de felicitarla por todo el material que divulgó y con el que destapó la olla de la escandalosa separación del actor.

No obstante, Rial acaba de salir a la arena pública a plantarle batalla a la angelita, dado que aseguró que en algún punto falta a la verdad y que pretende defender a amigas del medio como Florencia de la V y Lourdes Sánchez, de quienes se viralizaron chats privados muy calientes.

Latorre se movió en Twitter para ofrecer sus “pruebas” para justificar que esas conversaciones de Bal con la conductora de Intrusos y la esposa de Chato Prada son apócrifas: "¡Acá esta! El chat de Fede Bal de Instagram está configurado en inglés... los chats truchos de Flor y de Lourdes en español. Ni para truchar sirven".

Llamativamente, Jorge recogió el guante y sin nombrar a la panelista de LAM también se subió a la red social del pajarito para contradecirla, ya que exclamó con mucha seguridad: “Todos los chats son ciertos, repito, todos los chats son ciertos”.

Como si fuese poco, el conductor redobló la apuesta y ratificó que dispone de documentación para validar esos diálogos hots de Fede con Florencia y Lourdes. Por eso, el hombre de C5N posteó: “A las 15 te cuento la posta de los chats de Federico Bal que no salen al aire, los que involucrarían a Flor de la V y Lourdes Sánchez”.

Y para redondear su round contra Latorre, claro que de manera indirecta, Jorge agregó otro tuit pesado y bramó: “¿Para qué me invitan si saben como me pongo? Me suben al puterío de los chats sin tener nada que ver. Ahora tengo que contar todo lo que se. Conste que yo no quería”.